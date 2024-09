El América busca los servicios de un Puma

Las Águilas del América siguen en la búsqueda del relevo del colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones y ahora medios serbios están manejando que el cuadro más controvertido del fútbol de México se encuentra interesado en el delantero panameño del Estrella Roja José Luis “Pumita” Rodríguez.

De acuerdo al periódico Meridian Sport, el equipo mexicano hizo una oferta cercana a los $2.5 millones de dólares por el delantero de la selección canalera que recientemente disputó la Copa América 2024 y que tuvo algunos chispazos de buena calidad.

En la nota informativa, se detalla que Estrella Roja estaría lista para asegurar el traspaso, no obstante que hace poco lo adquirió de una negociación con el Famalicao de Portugal, por lo cual no sería extraño que se pudiera concretar el fichaje.

No obstante el poco tiempo de jugar en el fútbol serbio con el Estrella Roja se ha hecho sentir con un gol y dos asistencias que han dado cuenta de su peligrosidad y que podría ajustarse a las condiciones que busca el técnico brasileño André Jardine para salir de la crisis en que se encuentra inmerso después de la Leagues Cup con derrotas seguidas con el Puebla y con el Cruz Azul.

Rodríguez sería contratado en el sitio reglamentario que dejó el lesionado Igor Lichnovsky, con. lo cual América tiene vacante una plaza de extranjero y podría sumarse este jugador que forma parte de una baraja de artilleros que busca el cuadro de Coapa.

Actualmente el América se encuentra ubicado en la doceava posición de la tabla general con seis puntos a diez de distancia del líder Cruz Azul, lo cual representa una sorpresa en la competencia para alcanzar su objetivo de conseguir el primer tricampeonato en su historia y en la de torneos cortos, por lo cual urge recuperar el terreno perdido.

Hasta el momento el América cuenta en sus filas con el uruguayo Sebastián Cáceres, el colombiano Félix Borja, el paraguayo Richard Sánchez, el chileno Diego Valdés, el neerlandés Javairo Dilrosun, el español Álvaro Fidalgo, los uruguayos Diego Aguirre y Brian Rodríguez.

Con estos jugadores el América no ha logrado funcionar como esperaba su afición y les urge un delantero con mayor empaque, pero sobre todo que pueda convertirse en el segundo nueve como lo hacía Quiñones hasta el torneo pasado.

Será en las próximas horas cuando se pueda saber si esta posibilidad puede concretarse y llegue el panameño a las filas americanistas.

José Luis Rodríguez, delantero de la selección de Panamá y que juega en el Estrella Roja de Serbia suena para jugar en el América. Crédito: Alejandra Suárez | Imago7

