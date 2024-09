Voto latino en Nevada representa el reto para convencer a electores de acudir a las urnas el 5 de noviembre

“No me entusiasma votar, no sabemos a quién votar porque no vemos ningún progreso”, expresó tajante Enedina Landinger, quien trabaja como camarera en el hotel Bellagio en Las Vegas, Nevada. Como ella, otros votantes latinos sienten decepción sobre lo que ocurre en la política estadounidense y hay pocos estímulos para acudir a las urnas.

Nevada es un estado clave en las elecciones generales del 5 de noviembre y aunque ofrece solamente seis votos del Colegio Electoral para la elección presidencial, la diversidad de votantes es un espejo de lo que ocurre a nivel nacional.

Desde 1980, la población en la entidad se ha triplicado y aumentó de tres a cinco y luego a seis sus votos electorales.

Nevada había enfrentado una intercalada de triunfos republicanos y demócratas hasta el 2004, cuando ganó George W. Bush; pero en 2008, la victoria de Barack Obama inició los cuatro éxitos continuos del Partido Demócrata, incluido los competitivos 2016 y 2020.

Sin embargo, en la elección de gobernador, los demócratas no han logrado triunfos contundentes, por ello la entidad se mantiene como “indecisa”. Actualmente gobierna el republicano Joe Lombardo, quien se impuso en 2022 con 48.8% al demócrata defensor Steve Sisolak, quien logró el 47%.

Enedina Landinger trabaja en el hotel Bellagio en Las Vegas. Crédito: Jesús García | Impremedia

La importancia del voto latino

Aunque hayan logrado triunfos importantes, ambos partidos padecen para imponerse, como el presidente Joe Biden en 2020, quien logró apenas 2.5% puntos más que el expresidente Donald Trump.

Por ello cada voto es tan valorado, como los latinos que representan uno de cada cinco votantes registrados en el estado, según un reporte del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés).

“Dada la competitividad de las últimas dos elecciones presidenciales de Nevada, las elecciones de 2024 en este estado volverán a implicar una contienda presidencial muy reñida”, reconoció Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO. “Los latinos están preparados para tener un impacto significativo en las elecciones al Congreso del estado, incluidas las contiendas que podrían inclinar la balanza del poder en el Senado y la Cámara de Representantes de los EE.UU.”.

NALEO realizó en junio pasado su convención anual en Las Vegas, donde la importancia del voto latino en la entidad fue destacada en las mesas de análisis.

Vargas remarcó que los partidos debían mantener una “sólida difusión” entre los votantes latinos, para asegurar su respaldo.

Landiger, sin saberlo, se alineaba a la opinión de Vargas, porque considera que los partidos tienen un alto compromiso para acercarse a los votantes.

“Falta educación [por parte de] ambos partidos, que nos den un poquito del porqué votamos por ellos, pero que cumplan, porque después de que ya vota uno, no cumplen ellos lo que prometieron”, agrega. “Básicamente una educación más para nosotros los latinos por qué tenemos que votar, por qué es importante el voto y por qué el voto latino ayuda mucho a Estados Unidos, aparte de que nosotros trabajamos, lo más que se pueda para nuestra familia y para sacar adelante a Estados Unidos también”.

Enedina Landiger aseguró estar registrada, “lista para votar”, pero no tenía un candidato definido, pero se decidiría por quien pueda ofrecer un “mejor futuro”, no solamente para ella, sino para sus hijos y nietos.

María Nieto lidera el grupo de jóvenes demócratas en Nevada. Crédito: Jesús García | Impremedia

El voto de los jóvenes

En el reporte de NALEO se destaca que, entre los 352,996 votantes latinos en Nevada, un importante porcentaje tiende a ser más jóvenes y no afiliados a ninguno de los partidos principales.

Hay distritos, como el Uno y el Cuatro, donde los latinos representan una proporción mayor de votantes registrados que en todo el estado con 25% y 24%, respectivamente, lo cual destaca cuando el 19% es el porcentaje de votantes latinos en la entidad.

María Nieto, presidenta de Jóvenes Demócratas en Nevada, enfocado en elecciones locales y federales, incluida la presidencial, tiene amplia experiencia en campañas, a pesar de su juventud, ya que en 2018 participó en la campaña de la senadora Jackie Rosen, también se sumó a la del presidente Biden en 2020 y a la del gobernador demócrata Steve Sosolak en 2022, quien perdió la reelección.

“Los retos que estamos viendo es que realmente la gente no quiere ir a votar”, lamentó Nieto. “Piensa que los demócratas no han hecho nada por nuestra comunidad”.

Agregó que es importante empoderar a la comunidad, incluida la orientación para comunicar a los votantes con los congresistas, para ayudarles a resolver temas cotidianos, como arreglar luces en parques.

La educación cívica no solamente incluye conectar a la población con sus representantes, sino llevar a los votantes, principalmente jóvenes, a eventos políticos poco tradicionales.

“Muchos jóvenes demócratas no quieren ir a puros eventos donde alguien te está hablando: ‘Vota por mí por esto, vota por mí por esto’, porque pues la gente no pone atención”, reconoció Nieto. “Entonces lo que estamos haciendo es un montón de ‘happy hours’ donde la gente viene, toma y se ríe y conocen a sus representantes y entonces dicen: ‘Ah, yo ni siquiera sabía que tú venías a estos eventos, ¿verdad?’. A mitad del evento ponemos, si no te has registrado para votar tenemos alguien aquí que puede llegar a registrarte a votar o, si cuando te registraste más joven, como sin partido, te puedes volver a registrar aquí”.

¿Y los republicanos?

Se buscó al Partido Republicano para que explicara su estrategia entre votantes en Nevada, pero no se obtuvo respuesta a petición de entrevistas.

En tanto, el expresidente Trump ha liderado mítines en el estado, donde lanzó incluso uno de sus planes más arriesgados: retirar el impuesto a las propinas.

Ese plan es significativo, al grado que la vicepresidenta Kamala Harris también hizo la misma propuesta en un estado donde el 3.96% de los trabajadores son empleados de servicios, el porcentaje más alto a nivel nacional, según datos del Departamento del Trabajo.

Trump redobló su oferta el 23 de agosto en el restaurante de comida italiana y mexicana, ll Toro E La Capra, donde exhibió un cartel en español: “No impuestos en propinas”.

Trump promueve en Nevada su plan de retirar impuestos a las propinas. Crédito: Julia Nikhinson | AP

Además del expresidente Trump, el candidato a la vicepresidencia J.D. Vance, también ha realizado eventos en Nevada, incluido un mitin en Reno en junio pasado.

La campaña Trump-Vance ha destacado que la inflación en Nevada es superior al 21.6% y culpa a la Administración Biden, de la que forma parte la vicepresidenta Harris. Además del enfoque económico, los republicanos enfocan su discurso en inmigración.

“No solo es más caro vivir bajo la fallida presidencia de Biden, sino que también es más peligroso”, dice un mensaje de la campaña. “Las políticas de apertura de fronteras de Biden están provocando picos en la delincuencia y las muertes por sobredosis, que han aumentado más del 47% desde 2019”.

El discurso de la campaña Trump-Vance en Nevada es similar, antes con Biden como candidato demócrata como actualmente con la vicepresidenta Harris como la abanderada, en fórmula con el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

La organización Iniciativa Libre, identificada como no partidista, enfoca su trabajo con demócratas y republicanos en aspectos económicos y de inmigración a favor de los latinos y reconoce que en Nevada es indispensable convencer a estos votantes.

“La población hispana aquí en este país ha crecido demasiado, en los últimos 20, 30 años hemos visto que la población no solamente de votantes hispanos ha crecido del 5% ahora casi al 25% (sic) de toda la gente que va a votar en noviembre aquí en Nevada son latinos”, destacó Elder Tolste, director de Relaciones Federales de Iniciativa Libre, que tiene en Nevada uno de sus centros principales de operación. “Para poder ser presidente tienes que ganar equis cantidad de votos electorales, aquí en Nevada, el estado tiene seis, que son muy importantes para llegar a la Presidencia, porque sin Nevada es casi, casi imposible que el candidato pueda llegar a ser presidente”.

Tolste reconoció que los votantes latinos son una población “muy joven”, enfocada en el trabajo y avanzar en su Sueño Americano, pero están desanimados en la actual contienda.

“El tema más importante que está afectando a la población latina es el tema económico, la mayor parte de la población latina, el 80% casi, dice que el país va en mal camino y que la economía es el problema número uno que han tenido”, expresó. “Y si tienes el problema económico… es difícil [en la elección], pues la gente no está tan motivada”.

Elder Tolste es director de Relaciones Federales de la organización Iniciativa Libre. Crédito: Jesús García | Impremedia

En busca de los votantes

Iniciativa Libre se está enfocando en recordar a los latinos la importancia de “registrarse para votar”, dijo Tolste.

“Tocamos puertas, hacemos llamadas, hacemos eventos públicos basados en la economía, la inmigración, la salud y la educación, que también es un tema muy importante, para promover las ideas y los conceptos importantes con la población hispana para que entienda muy bien qué políticas o qué oportunidades en la boleta este año”, agregó el activista.

Otras organizaciones, como Voto Latino y Poder Latinx también han impulsado nuevos esfuerzos en registrar a los votantes.

En el caso de Voto Latino, incluso, se reconoció un incremento de más del 200% de votantes latinos en estados clave. Su encuesta de agosto pasado que en estados clave Harris se impuso en preferencia entre votantes latinos en entidades críticas, como Nevada.

En un sondeo previo de esa organización, Biden registró un 47% de preferencia de latinos, pero ahora Harris alcanza el 60%, dejando atrás al expresidente Trump con 29%.

“Ha sido sorprendente la respuesta de los votantes latinos después del anuncio de que de que el presidente Biden le dio su apoyo a la vicepresidenta”, reconoció a este diario a finales de julio Diana Casañeda, vicepresidenta de Comunicaciones de Voto Latino.

Una reciente encuesta de Voto Latino revela que Kamala Harris ha aumentado la intención de voto entre latinos para la candidatura presidencial demócrata. Crédito: Jae Hong | AP

También en julio, Poder Latinx anunció la selección de 25 jóvenes latinas destacadas de 11 estados, incluido Nevada, como los miembros de Poderosas Fellowship, una iniciativa que promueve nuevos liderazgos para atraer a votantes jóvenes.

“En Poder Latinx reconocemos el papel crucial que desempeñan las jóvenes latinas en la creación de una sociedad más inclusiva y justa”, dijo Yadira Sánchez, directora ejecutiva de la organización. “Este grupo de mujeres jóvenes dinámicas representa no sólo el futuro, sino también el presente de nuestras comunidades al brindarles las herramientas, el conocimiento y las oportunidades para un liderazgo cívico exitoso y la participación democrática”.

El principal reto de ambos partidos es en lograr el registro de los votantes, pero también en asegurar que vayan a las urnas, ya sea para votar por la fórmula Harris-Walz o Trump-Vance.

Dicho desafío incluye la necesidad de que ambas candidaturas entiendan que los votantes latinos “no son un monolito”, como destaca el Pew Research Center.

“Sin duda, los votantes hispanos no son un monolito; existe una diversidad sustancial dentro del electorado hispano”, indicó el Pew tras analizar la elección del 2020.

Ese año, las encuestas de salida de las urnas indicaron que más de un tercio de los latinos de Nevada votaron por Trump, ¿logrará Harris aumentar el voto entre latinos o Trump mantendrá la tendencia de atraer a estos electores?

Este reportaje se realizó con apoyo del programa Advancing Democracy Fellowship, auspiciado por Solutions Journalism Network, Hearken y Trusting News, del que La Opinión es participante.

Sigue leyendo:

• Demócratas podrían ganar mayoría en el Congreso con “energía” de Kamala Harris y el voto latino

• Kamala Harris lidera contra Trump por voto latino en estados clave

• El voto latino es esencial en 2024 y “no lo daremos por sentado”, destaca Julie Chávez, jefa de campaña de Biden