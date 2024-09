Dani Carvajal responde a Vinicius de manera contundente: “España no es racista”

Dani Carvajal, jugador del Real Madrid y también de la selección nacional de España, vigente campeona de la Eurocopa 2024 que se llevó a cabo en Alemania, se volverá a vestir de rojo ante el combinado de Serbia y en dicho encuentro estará alcanzando los 50 partidos como internacional y será el capitán de su país en dicho encuentro.

Declaraciones claras, cortas y precisas

En rueda de prensa previo al partido de la Nations League ante Serbia, Carvajal aprovechó la ocasión para valorar las palabras de su compañero en el equipo de la Casa Blanca, Vinicius Júnior, en las que una vez más, acusó a España de ser un país racista: “No hay que poner en duda que España no es un país racista. Yo, desde pequeño, me he criado con muchísimas nacionalidades en mi barrio, en Leganés. España no es un país racista”, subrayó el defensa español.

“Sólo comentar que nosotros vamos totalmente en contra de cualquier situación de racismo en los estadios. Sé lo que sufre Vini y le apoyamos tanto internamente como públicamente. Creo que LaLiga está mejorando y se están elaborando unos protocolos para que los energúmenos no puedan volver a eventos deportivos. Pero, más allá de esas personas, no considero que España no merezca celebrar un Mundial”.

Sobre la posibilidad de poder vestir el brazalete de capitán ante Serbia, Carvajal admitió que “sería algo muy bonito, diez años después saltar al campo como capitán de la selección. Mi círculo cercano sabe lo que significa para mí ser capitán de España. Ojalá mañana pueda cumplirlo”.

¿Podrá ganar el Balón de Oro?

Finalmente, agradeció al director técnico de la selección mayor de España, De la Fuente, que este le diera a él y a Rodri sus votos para el Balón de Oro en su próxima edición, aunque no se ve favorito para poder ganarlo. “Está claro que, siendo defensa… en el fútbol, lo que reluce es el gol. Pero bueno, con tener la posibilidad de ganarlo estoy muy feliz”

Sigue Leyendo:

¿Campeón de Europa a MLS? Dani Carvajal no cierra las puertas al fútbol de EE.UU.

Miami Freedom Park, el nuevo hogar del Inter Miami, estará listo en 2026

¿Qué pasó en las peleas donde Canelo Álvarez fue provocado por sus rivales?