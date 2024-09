Pepe Aguilar revela quién pagó la boda de Ángela y Nodal

Pepe Aguilar ha roto el silencio sobre uno de los temas más discutidos en las últimas semanas: quién pagó la boda de su hija Ángela Aguilar con el cantante Christian Nodal.

En una entrevista reveladora con la emisora Los 40 Colombia, el patriarca de la familia Aguilar confirmó que fue él quien asumió los gastos del matrimonio de la joven pareja, siguiendo la tradición familiar.

Aguilar explicó que, en la cultura mexicana, el padre de la novia es generalmente el encargado de cubrir los costos de la ceremonia. Sin embargo, el reconocido cantante admitió entre risas que no era algo que él hubiera deseado hacer por completo. “No me queda de otra”, bromeó Pepe cuando le preguntaron si había pagado la boda, agregando: “Me chingué. Yo no quería, pero es lo que toca.” A pesar de su actitud despreocupada, quedó claro que Pepe no tuvo más opción que asumir el papel tradicional.

¿Nodal ayudó con los gastos?

La boda de Ángela y Christian, celebrada en una lujosa hacienda en Cuernavaca, Morelos, fue un evento discreto pero cargado de simbolismo. Aunque el costo de la ceremonia no fue revelado, Pepe mencionó con humor que prefería no recordar la cantidad exacta que desembolsó. “No me hables de eso o te voy a pedir un tequila”, comentó entre risas, dejando en claro que la factura no fue nada pequeña.

Durante la entrevista, también surgieron comentarios sobre la falta de participación de Christian Nodal en el pago de la boda. Algunos insinuaron que el cantante podría haber sido tacaño, pero Pepe Aguilar fue rápido en defender a su yerno. “No es tacaño”, aclaró, explicando que la responsabilidad simplemente recaía sobre él como el padre de la novia. Según Aguilar, Nodal nunca se ofreció a ayudar con los gastos, pero lo dijo en tono jocoso, sin ningún resentimiento aparente.

“Mi yerno no me dijo ‘oiga suegro, quiere que le ayude en algo?”, dijo Aguilar.

La relación entre Pepe y Nodal se fortalece

La relación entre Pepe y su yerno parece ser buena, a pesar de los rumores que rodean a la pareja. Christian ha hablado en otras ocasiones sobre la relación cercana que ha desarrollado con su suegro, describiéndolo como una persona comprensiva y generosa, desmintiendo las especulaciones de que hubiera tensiones entre ellos. A pesar de la corta duración del noviazgo antes de la boda, el vínculo entre las dos familias parece haberse fortalecido.

La discreta ceremonia de Ángela y Christian contó con la presencia de amigos cercanos y estrellas musicales, como Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira. Mientras los detalles continúan saliendo a la luz, parece que el matrimonio de esta pareja de estrellas del regional mexicano está destinado a seguir siendo tema de conversación por un buen tiempo.

