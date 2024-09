Adele rompe récord con la pantalla más grande en un concierto

Adele ha ganado muchos premios Grammy, además de imponer récords en cuanto a venta de álbumes, pero en esta ocasión rompió uno de tipo técnico y aprobado por el Libro Guinness: el de la pantalla LED continua más grande en exteriores, presentada en los conciertos que dio en Munich, Alemania.

Joanne Brent, de Guinness World Records, informó en un comunicado sobre este logro: “Es un inmenso honor presentarle a la icónica Adele este título. Si bien Adele no es ajena a tener múltiples récords de su música, este logro se destaca y celebra su notable visión para la residencia Adele In Munich. Los efectos visuales personalizados, adaptados a cada canción, realmente elevaron la interpretación, añadiendo un innegable factor sorpresa. Fue un complemento perfecto para el arte incomparable de Adele”.

El videowall en los conciertos de Adele mide 220 metros de ancho por 20 metros de alto. Eso permitió que cualquier persona que se encontraba en la arena del centro Messe München pudiera apreciar cada detalle de lo que se proyectaba. La cantante dio 10 shows, a los que acudieron 730,000 fans en total.

En el último de los conciertos de su residencia en Alemania Adele comentó al público que hará una pausa indefinida en su carrera musical, para dedicarse a otras actividades. “Realmente disfruté presentarme…ya han pasado tres años, que es el tiempo más largo que he hecho y probablemente el más largo que jamás haré. Pero me quedan 10 shows después de esto, de regreso en mi residencia (en Las Vegas)…pero después de eso, no los veré por un tiempo increíblemente largo, y los llevaré en mi corazón durante todo el tiempo que dure mi descanso”.

Adele también recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video que la muestra en uno de sus conciertos, y agradecer a sus fans alemanes: “¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Munich, estuviste increíble! Qué experiencia tan fenomenal. Estoy realmente conmovida por la genuina fusión de amor y buena voluntad que sentí de cada persona que asistió a cada show. Nunca había visto algo como esto, fue realmente espectacular y me siento más que honrada de que me hayan pedido que los hiciera. Espero que los que vinieron la hayan pasado muy bien en “Adele World”. Pasé el mejor momento de mi vida agregándole todos los toques personales y de inmersión”.

