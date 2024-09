Kamala Harris se reunirá con líderes del sindicato Teamsters

La vicepresidenta Kamala Harris se reunirá con el presidente general de los Teamsters, Sean O’Brien, y con los miembros del sindicato mientras éste evalúa su respaldo a uno de los dos candidatos a la Presidencia en las elecciones de 2024, según anunció O’Brien el jueves.

La International Brotherhood of Teamsters (Hermandad Internacional de Camioneros, en español) es el único de los 10 sindicatos más grandes que no ha respaldado a Harris ni a Trump.

O’Brien dijo en el programa “Face the Nation with Margaret Brennan” de CBS News que estaba postergando a quien daría su respaldo en las elecciones de 2024 porque aún no se había reunido con Harris.

Históricamente, los Teamsters han respaldado a un candidato presidencial después de las convenciones demócrata y republicana, pero O’Brien dijo a CBS News que este ciclo electoral es diferente.

Harris se comprometió a reunirse con O’Brien, los miembros del sindicato, la junta ejecutiva general de los Teamsters y el secretario-tesorero general Fred Zuckerman, dijeron los Teamsters el jueves.

“Nuestros miembros son la columna vertebral de esta nación, trabajan en los 50 estados y representan todos los orígenes políticos. Esperamos tener una conversación sobre la dirección del país y los temas que importan a los trabajadores”, dijo O’Brien en una declaración publicada en la plataforma de redes sociales X.

O’Brien dijo que los Teamsters, a diferencia de otros sindicatos importantes, tienen una división en la afiliación política, lo que aumenta la necesidad de conversaciones formales con todos los candidatos presidenciales.

Es el último desarrollo de una saga que ha visto a uno de los sindicatos más destacados del país lidiar internamente y públicamente con su decisión de respaldo.

O’Brien enfureció a los miembros de los Teamsters al hablar en la Convención Nacional Republicana, donde elogió a Donald Trump después del intento de asesinato en su contra.

También criticó a las corporaciones por su hostilidad hacia los sindicatos, aunque se abstuvo de criticar el historial de la administración Trump, que muchos líderes sindicales dicen que fue un ataque al trabajo organizado.

Los Teamsters históricamente han respaldado a los demócratas, pero el sindicato ha buscado cortejar al Partido Republicano, y es probable que muchos miembros de base del sindicato voten por Trump, como lo hicieron en 2016.

