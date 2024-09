ABC News dio a conocer las reglas del debate entre Harris y Trump del 10 de septiembre

La cadena ABC News publicó el miércoles el conjunto de reglas que regirán el debate presidencial de las elecciones de 2024 entre la candidata demócrata Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump, que está programado para el próximo martes 10 de septiembre en el National Constitution Center de Filadelfia.

El debate, que será moderado por David Muir, el presentador y editor en jefe de “World News Tonight”, y la presentadora de “Prime” de ABC News Live, Linsey Davis, será el primer debate en persona entre Harris y Trump, durará 90 minutos con dos cortes comerciales y se realizará sin público en la sala.

Los micrófonos estarán activos solo para el candidato a quien le toque hablar y silenciados cuando el turno sea de otro candidato. Solo los moderadores podrán hacer preguntas.

El martes se realizó un lanzamiento de moneda virtual para determinar la ubicación del podio y el orden de las declaraciones finales: el expresidente Trump ganó el lanzamiento de moneda y eligió seleccionar el orden de las declaraciones.

El expresidente Trump ofrecerá la última declaración final y la vicepresidenta Harris seleccionó la posición correcta del podio en la pantalla, es decir, estará a la izquierda del escenario.

No habrá declaraciones de apertura y las declaraciones de cierre durarán dos minutos por candidato.

Cada candidato tendrá dos minutos para responder cada pregunta, dos minutos para refutar y un minuto adicional para hacer un seguimiento, una aclaración o dar una respuesta.

Los candidatos permanecerán detrás de podios durante el debate y no se permitirán objetos de utilería ni notas escritas previamente en el escenario.

Cada candidato recibirá un bolígrafo, un bloc de papel y una botella de agua.

El personal de campaña no podrá interactuar con los candidatos durante las pausas comerciales.

El debate se producirá en conjunto con la estación ABC WPVI y se transmitirá en vivo a las 9 p.m., hora del Este, en la cadena ABC News y en la red de transmisión de ABC News Live 24/7, Disney+ y Hulu.

ABC News también emitirá un especial previo al debate, “Race for the White House”, a las 8 p.m. ET, presentado por la corresponsal en jefe de asuntos globales y copresentadora de “This Week”, Martha Raddatz, el corresponsal en jefe de Washington y copresentador de “This Week”, Jonathan Karl, la corresponsal en jefe de la Casa Blanca, Mary Bruce, y la corresponsal senior del Congreso, Rachel Scott.

Como anunció previamente ABC News, para calificar formalmente para el debate, los participantes tuvieron que cumplir con varios requisitos de calificación, incluidos los umbrales de votación y aparecer en suficientes boletas estatales para teóricamente poder obtener una mayoría de votos electorales en la elección presidencial.

Sigue leyendo:

• Gobernador de Illinois advierte no subestimar a Trump en el debate ante Kamala Harris

• Kamala Harris dijo a CNN que emplearía a un republicano en su gabinete

• Trump cuestiona a Kamala Harris sobre su temor de conceder entrevistas sola y en vivo