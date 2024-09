Nikki Haley consigue trabajo en una firma de relaciones públicas y marketing

Nikki Haley, exaspirante a la candidatura republicana, consiguió un nuevo empleo ahora en una compañía dedicada al manejo de relaciones públicas y al marketing.

Hasta febrero, la exgobernadora de Carolina del Sur se veía representado al Partido Republicano en las elecciones presidenciales, pero en marzo abruptamente despertó de su sueño al verificar que cómo Donald Trump se había adjudicado 14 de los 15 estados donde se efectuaron primarias durante el denominado Súper Martes.

Sin nada más que aceptar su derrota, la mujer de 52 años ofreció una conferencia de prensa el 7 de marzo donde aclaró que, de una u otra manera, continuaría ligada a la política.

“Ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses. Lo he hecho. No me arrepiento. Aunque ya no seré candidato, no dejaré de usar mi voz para las cosas en las que creo”, expresó en un discurso durante una conferencia de prensa efectuada en Charleston, Carolina del Sur.

Un mes después, la también exembajadora en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer que se unirá al grupo de expertos del Instituto Hudson, donde fungiría como presidenta Walter P. Stern.

No obstante, su aventura laboral parece haber durado sólo cuatro meses, pues repentinamente anunció un cambio de empleo, pues a partir del siguiente mes se integrará al equipo de Edelman, compañía dedicada al manejo de relaciones públicas y marketing.

El objetivo de Nikki Harley es mantenerse en el ojo público para volver a contender por un cargo político en el futuro. (Crédito: Evan Vucci / AP)

A través de un comunicado, Richard Edelman, director ejecutivo de la firma que pretende sacarle provecho a la experiencia y a los contactos de Nikki Haley en la política, se refirió a la importancia de tener en su nómina a la mujer que le dio pelea a Donald Trump.

“La política se ha convertido en una consideración crítica para los clientes en el marketing de marca, en el compromiso de los empleados y la gestión de la reputación.

Durante su mandato como gobernadora, Haley tuvo gran éxito atrayendo empresas extranjeras a Carolina del Sur y, como embajadora ante las Naciones Unidas, ayudó a liderar un trabajo importante sobre cuestiones globales”, escribió.

Ante la presión de su partido, hace unas semanas, Nikki Haley les pidió a sus seguidores cerrar filas y respaldar al hombre que enterró sus aspiraciones de gobernar a la nación.

