Nikki Haley consigue un nuevo trabajo después de posponer su sueño de gobernar a la nación

La exaspirante a la candidatura republicana desarrollará una nueva faceta en su vida laboral, esto después de posponer su sueño de competir en las elecciones presidenciales de noviembre.

Nikki Haley puso fin a su campaña política en marzo y le dejó libre el camino a Donald Trump para tratar de recuperar la Casa Blanca.

La republicana de 52 años careció del respaldo suficiente de los conservadores y fue apabullada por el magnate neoyorquino quien, después del Súper Martes, le llevaba ganados 14 de los 15 estados donde se efectuaron primarias y caucus presidenciales republicanos.

“Ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses. Lo he hecho. No me arrepiento. Aunque ya no seré candidato, no dejaré de usar mi voz para las cosas en las que creo”, expresó el 6 de marzo.

Fiel a su palabra, la exembajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está de regresó y ahora se unirá al grupo de expertos del Instituto Hudson, donde será la presidenta Walter P. Stern.

En algún momento se pensó que Nikki Haley podría ser compañera de formula de Donald Trump, pero ella lo descartó de manera anticipada a su declinación de campaña. (Crédito: Chris Carlson / AP)

Mediante un comunicado, Haley se refirió al nuevo compromiso adquirido a través del cual tratará de velar por los principios en los cuales se cimenta la nación.

“Cuando nuestros formuladores de políticas no denuncian a nuestros enemigos ni reconocen la importancia de nuestras alianzas, el mundo es menos seguro. Por eso el trabajo de Hudson es tan crítico.

Creen que el pueblo estadounidense debería conocer los hechos y las autoridades deberían tener las soluciones para apoyar un futuro seguro, libre y próspero. Espero asociarme con ellos para defender los principios que hacen de Estados Unidos el país más grande del mundo“, indicó.

Cabe señalar que entre los personajes importantes ligados al Instituto Hudson en el pasado figuran Henry Kissinger, exsecretario de Estado; Dan Quayle, exvicepresidente de la nación durante el mandato de George H. W. Bush; Mike Pompeo, exsecretario de Estado en la administración de Donald Trump; y Elaine Chao, exsecretaria de Transporte durante el periodo 2017-2021.

De esta manera, queda prácticamente descartada la posibilidad de Nikki Haley pudiera sumarse a algún cargo en el gabinete de Trump si hipotéticamente llegar a triunfar en los comicios electorales.

