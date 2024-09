¿Gabriel Soto está listo para volver a enamorarse?

A casi dos meses de haber hecho pública su decisión de terminar la relación amorosa que sostenía con la actriz Irina Baeva, Gabriel Soto vuelve a ser el blanco de cuestionamientos relacionados con su vida amorosa, razón por la que puso un alto a las especulaciones y se sinceró sobre sus expectativas en este ámbito.

En una entrevista reciente con el programa matutino “Hoy”, recibió preguntas con respecto a la supuesta relación que mantiene con Cecilia Galliano. De forma contundente y sin tapujos, el protagonista de “Vino el Amor” negó cualquier posibilidad de entablar una relación en este momento de su vida.

Esto dijo Irina Baeva sobre Cecilia Galliano y Gabriel Soto

“Primero estoy pasando un duelo muy complicado“, añadió evidenciando su molestia por ser relacionado con la presentadora argentina, algo que ha sucedido desde el periodo de promoción de la puesta en escena que comparten: “El Precio de la Fama”.

Bajo esta misma tesitura, Gabriel Soto detalló que prefiere enfocarse en el ahora y no engancharse en las provocaciones que ha recibido desde el minuto uno que anunció su separación de Irina Baeva. ¿Cómo lo ha logrado? Permaneciendo rodeado de sus hijas y el cariño que ellas le brindan.

Captan a Gabriel Soto en casa de Cecilia Galliano en medio de rumores de romance

“Aprovechando a estar con mis hijas, aprovechando también el tiempo para recuperarme, para hacer ejercicio, para estar bien“, comentó ante las cámaras del matutino de Televisa.

Mientras tanto, la ex pareja del actor, Irina Baeva, también se ha embarcado en su propio proceso de sanación acompañada por un psicólogo: “Estoy tranquila, no me presiono en nada, fluyendo, rodeada de mi familia a pesar de que están lejos y mis amigos”, contó en un encuentro con medios de comunicación durante la última función de la obra “Aventurera”.