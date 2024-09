¿Ivonne Montero participará en “La Casa de los Famosos: All-Stars”?

Luego de una polémica cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, la idea de una nueva edición bajo la temática “All-Stars” ya ha dado mucho de qué hablar y los nombres de famosos que podrían formar parte no tardaron en salir a relucir. Uno de ellos siendo el de Ivonne Montero, quien decidió responder a las dudas del público de una vez por todas. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una entrevista exclusiva para la revista People en Español, la ganadora de la segunda temporada confesó que no descarta la posibilidad de sumarse al proyecto; sin embargo, tiene una condición.

“La idea de entrar nuevamente a La Casa de los Famosos suena interesante, pero también habría que valorar quiénes van a estar porque ya sabes que vienen siendo participantes que ya estuvieron dentro de ella, entonces sí por supuesto hay ciertas energías que ya no son compatibles con la mía, entonces sería cuestión de valorar“, expresó.

Bajo esta misma tesitura, indicó que para ella sería necesario prepararse emocionalmente por el reto que representa vivir un encierro de 10 semanas junto a personalidades distintas a la suya.

“Si en el momento llega habría que sopesar muchas cosas, equilibrar también la parte emocional en caso de decidir entrar“, contó. “Por un lado, siento que yo ya mostré quien soy, ya no sabría cuál sería el objetivo amén de lo monetario, que evidentemente trabajo es trabajo“.

No obstante, Ivonne Montero tiene muy clara la dirección en la que quiere llevar su carrera. Es así como confesó que su prioridad actualmente es despuntar su faceta como cantante, algo que se encuentra haciendo a través de colaboraciones que ha estrenado recientemente.

“Lo cierto es que quiero concentrarme en la música, he hecho ya cantidad de realities, he hecho mucho cine, he hecho mucha televisión, he hecho mucho teatro, también quiero concentrarme en la música”, dijo para finalizar.