Dorival Júnior quedó satisfecho con la sufrida victoria de Brasil ante Ecuador

La Selección de Brasil retomó la acción de las eliminatorias sudamericanas con una importante victoria ante Ecuador (1-0) en la que la Canarinha sufrió un poco más de lo que esperado para poder cumplir con el objetivo de dejar los tres puntos en casa.

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, se mostró satisfecho después del resultado más allá de las complicaciones que tuvo Brasil para imponerse gracias a un solitario gol del delantero del Real Madrid Rodrygo Goes (m.30) que le permitió a su selección escalar un puesto en la tabla de clasificación.

“No podemos olvidar lo que venía ocurriendo con nuestro equipo. Hay que recordar que veníamos de cuatro resultados negativos en las eliminatorias (un empate y tres derrotas)”, comentó el entrenador que destacó: “lo importante era vencer sin importar la forma como se logró”.

El resumen del encuentro entre Brasil y Ecuador correspondiente a la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Fue un partido muy complicado contra un equipo que hizo una gran Copa América y que solo fue eliminado de la competición en cuartos de final en los penaltis precisamente por Argentina, que terminó siendo el campeón”, agregó Dorival Júnior en la rueda de prensa tras el partido del viernes.

El estratega de los amazónicos siguió destacando el nivel mostrado por el rival pero también destacó que Brasil mantuvo el control del partido durante buena parte del tiempo tras haberse puesto arriba en el marcador y que en ningún momento estuvo en peligro la victoria.

“El rival fue muy competente, pero en ningún momento estuvimos en peligro. No fuimos atacados, con excepción de una jugada fortuita en los últimos minutos del primer tiempo. A no ser del dominio de balón que tuvieron en algunos momentos, Ecuador no creó ninguna oportunidad clara de gol”, aseguró.

El entrenador brasileño Dorival Júnior durante el compromiso disputado por la Canarinha este viernes ante la Selección de Ecuador por las eliminatorias sudamericanas. Crédito: Andre Coelho

Por buen camino

A pesar de que no tuvo el desempeño deseado en la pasada Copa América 2024, que marcó el primer gran reto de Dorival Júnior con la Selección de Brasil, el entrenador aseguró que tras la victoria conseguida sobre Ecuador (1-0) por las eliminatorias sudamericanas siente que van por un buen camino.

“Creo que estamos en el camino correcto. Hay que tener paciencia. Los ajustes no ocurren de un día para otro”, señaló el estratega del combinado brasileño que tras la victoria ante los ecuatorianos escaló hasta el cuarto puesto de la tabla de clasificación en el camino a la Copa del Mundo 2026.

Ahora, la “Pentacampeona” del mundo tiene registro de tres victorias, un empate y tres derrotas para un total de 10 puntos, todavía bastante lejos del líder, Argentina (18). Su próximo rival será Paraguay en una visita al Defensores del Chaco por la octava fecha del calendario.

Sigue leyendo:

– Marcelo Bielsa lamenta la “falta de contundencia” que mostró Uruguay tras el empate sin goles contra Paraguay

– Fernando “Bocha” Batista evita hablar del tema de la altura después de la contundente caída sufrida por Venezuela en su visita a Bolivia

– Emiliano “Dibu” Martínez salió con otro de sus polémicos festejos después de la goleada de Argentina ante Chile en Buenos Aires