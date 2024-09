“Checo” Pérez resalta el sacrificio como pieza clave en su carrera en la F1

El mexicano Sergio “Checo” Pérez reconoció que el sacrificio que le ha puesto a su carrera dentro de la Fórmula 1 ha sido determinante para que pudiera conseguir todo lo que ha logrado a lo largo de estos 14 años en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El piloto de la escudería Red Bull, que actualmente no pasa por su mejor momento en la F1, le mandó un mensaje de aliento a las nuevas generaciones tomando como referencia lo que ha sido su carrera en la que con mucha paciencia ha ido de menos a más.

“Es importante transmitirle a las nuevas generaciones que sí se puede. Vengo de una familia muy normal en un deporte donde se necesita mucho dinero. Y todo ha sido a base de esfuerzo, de sacrificio de toda mi familia y de dejar todo atrás”, dijo el tapatío en una entrevista a Grupo Fórmula.

Sergio “Checo” Pérez es piloto de la escudería Red Bull desde la temporada 2021. Crédito: Geert Vanden Wijngaert | AP

Sergio “Checo” Pérez, de 34 años, considera también importante destacar el poder superar el miedo al fracaso una enseñanza que le quedó de su carrera y que puede ser aplicado a cualquier disciplina dentro o fuera del mundo deportivo.

“Es lo que le quiero transmitir, que se puede y que luchen por sus sueños. Vale la pena. Que no tengan miedo al fracaso. El único fracaso que puedes tener es no intentarlo. Cuando tú intentas algo y no se te da, te tienes que sentir orgulloso de haberlo intentado porque no importa el resultado”, comentó.

El mexicano habló también de cómo le ha tocado poner en práctica ese pensamiento especialmente esta temporada en la que los buenos resultados dejaron de llegar temprano y se ha visto envuelto en una bache del que le está costando trabajo poder salir.

Sergio “Checo” Pérez no se sube a un podio desde abril en el Gran Premio de China. Crédito: Patrick Post | AP

“La presión siempre está ahí. Es algo normal, pero yo doy mi 100%, me preparo de la mejor manera. A veces gano la carrera, a veces que do en último lugar pero lo importante es seguir adelante, es no darte por vencido”, señaló el tapatío que se encuentra en el séptimo puesto entre los pilotos en este 2024.

“La F1 es un deporte durísimo, donde tienes cuatro o cinco malas carreras y los equipos ya están viendo si traer otro piloto. Al final, voltear para atrás y decir: ‘He tenido esta carrera y es porque nunca me he dado por vencido”, analizó el mexicano que debutó en la F1 en el 2010 con el equipo Sauber.

Actualmente “Checo” Pérez se encuentra en su temporada número 14 en el campeonato, la cuarta con la escudería Red Bull en donde ha logrado el que hasta ahora ha sido su mejor resultado en su carrera con el subcampeonato de la pasada campaña.

En este 2024 el mexicano está bastante lejos de emular esa actuación ubicándose en el séptimo puesto de la clasificación de pilotos con 143 puntos a 98 unidades del británico de McLaren, Lando Norris, quien escolta al líder del campeonato Max Verstappen (Red Bull) quien apunta a su cuarto título seguido.

