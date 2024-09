Chiquis Rivera revela que se estaba “perdiendo en el alcohol”

Chiquis Rivera se ha sentido muy bien como parte del panel de críticos en el programa de televisión “La Academia”, pero hace unos días comentó que pasó por una etapa complicada en su vida, en la que se refugió en el alcohol. Ahora en sus conciertos bebe alguna copa, pero siempre tomando el control de la situación.

Entrevistada durante un descanso del show en el que se buscan nuevos talentos musicales, la cantante habló al respecto. “En el 2018 yo sufrí una depresión muy fuerte. Me estaba como perdiendo en el alcohol, porque me gusta el tequila ¿eh? Pero me estaba como perdiendo de más. Y vi que tenía que separar a Chiquis, de llegar a mi casa y ser Janney, y decir; ‘OK, Chiquis va a descansar’, porque si no, es que como que te puede volver. Te da ansiedad, te da depresión, en un lugar muy oscuro. Y ya desde que hice eso soy otra mujer en el escenario, en mi casa. Es tener un balance”.

Luego de que termine “La Academia” Chiquis se tomará un merecido descanso, pero el 3 de noviembre dará un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Será un evento muy especial para ella, con un homenaje a su madre Jenni Rivera y una posible aparición de su tío Lupillo Rivera.

“Vamos a hacer una presentación muy bonita, con canciones nuevas”, dijo la artista. “En todo concierto que yo dé va a haber un homenaje. Para mí es lo que me llama, ella fue mi maestra, mi amiga de vida. Espero a toda mi familia, a mis hermanos, y pues quizá suba mi hermana a cantar. Le voy a decir a Lupillo que se aviente”.

En su cuenta de Instagram la cantante también informó que el 1 de diciembre dará un show en el Teatro Wiltern de Los Ángeles; esa será una de sus últimas presentaciones este año. Ella escribió: “Porque ustedes lo pidieron, aquí les tengo la primera fecha en mi hometown!”

