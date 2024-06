Chiquis Rivera informa que sufrió un aborto espontáneo antes de su concierto en Albuquerque

Chiquis Rivera recurrió esta mañana a su cuenta de Instagram para compartir un video en el que informa a sus fans que sufrió un aborto espontáneo antes de su concierto en Albuquerque; la cantante aún no planeaba dar a conocer su embarazo, ya que se encontraba en los primeros meses de gestación.

El mensaje que Chiquis escribió junto al clip y a una fotografía que la muestra junto con su novio Emilio Sánchez mostrando la foto del ultrasonido, dice lo siguiente: “A mis fans en Albuquerque: Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo, que no había anunciado, ya que estaba en las primeras semanas de gestación”.

La cantante agradeció a sus fans durante estos momentos difíciles: “Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensaré esta fecha en cuanto podamos re-agendarla. Su comprensión significa muchísimo para mí. Según mi doctor, podré continuar la gira para las próximas fechas en Texas, este 7, 8 y 9 de junio. Con amor y respeto, Chiquis“.

Mostrando una gran fortaleza, Chiquis Rivera expresó en el video cómo ocurrió todo: “No sé ni cómo ni dónde empezar, porque apenas voy asimilando todo lo que está pasando. Sigo aquí en Albuquerque…hice el soundcheck y estaba en el venue desde temprano…Durante el soundcheck tenía dolores, como cólicos. Y yo pues tenía siete semanas de embarazo, y me preocupé porque sí estaba como sangrando poquito en cuanto aterricé aquí, pero hablé con mi doctora, y me dijo que no me preocupara.

“Y bueno, tenía mucho dolor, y no quería cancelar. No aguantaba el dolor, no podía ni caminar, me llevaron a la sala de emergencias. Yo apenas me di cuenta (del embarazo) hace como dos semanas, y estábamos muy emocionados. Yo me sentía muy bien, y pues ahí confirmaron en el hospital que pues perdimos el embarazo, y pues ahorita voy apenas queriendo entender lo que está pasando, pero yo soy una mujer de fe, y yo sé que los planes de Dios son perfectos, y voy a confiar en eso. Pero sí quería como explicarles, porque me gusta ser una persona responsable. Solamente necesito un par de días, y vamos a regresar y vamos a estar bien. Tengo mucha fe que Dios me va a dar la fortaleza. Muchísimas gracias”.

