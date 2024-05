Chiquis Rivera sorprende con una insólita foto para celebrar el cumpleaños de su prometido

El prometido de Chiquis Rivera, Emilio Sánchez, cumplió 37 años y la cantante utilizó una curiosa fotografía para celebrar su cumpleaños, pero antes le pidió disculpas: “No te enfades conmigo”, escribió en el caption de la fotografía en Instagram.

Hace un año, Sánchez le pidió matrimonio a la hija de Jenni Rivera y ella, en la publicación que compartió el martes, 28 de mayo, se refirió a él como su prometido. Para felicitarlo, publicó una graciosa fotografía de él en un inodoro.

Chiquis le pidió a su prometido que no se enojara con ella. Crédito: Cortesía.

En su publicación, Rivera escribió una romántica dedicatoria en inglés y esta es la traducción:

“Hoy, ayer y mañana, siempre le daré gracias a Dios por ponerte en mi sala de estar el 1 de marzo de 2021. Él sabía qué y a quién necesitaba en mi vida y por qué. Él no comete errores. Gracias por elegir ser mi compañero de vida. Gracias por recogerme (literalmente) cuando no me siento en mi mejor momento, por ser mi compañero de viaje favorito, por amar mis dedos de los pies de aspecto original y besarlos cada vez que puedes, por comprarme toda la comida que quiero en cualquier momento del día, por amarme como lo haces y tratarme como a nadie más”.

La intérprete de ‘Abeja reina’, continuó su mensaje alegando que se siente orgullosa de su relación y del camino que han transitado juntos.

“Por favor, no te enfades conmigo por la última foto. Sé que eres supertímido, pero te ves tan guapo en esa foto que no pude evitarlo”, terminó su dedicatoria.

¿Cuál fue la reacción del prometido de Chiquis?

Por supuesto, Sánchez reaccionó a la publicación y lejos de molestarse, le dejó un lindo mensaje a su futura esposa:

“Me mostraste mi propósito en mi vida. Doy gracias a Dios por ti cada segundo que puedo. Te amo mucho y te lo demostraré el resto de mi vida. Estoy muy emocionado por nuestro futuro”. Emilio Sánchez – Prometido de Chiquis Rivera

Los dos se comprometieron en mayo de 2023, durante un paseo romántico por Zion National Park, en Utah.

Sánchez y la cantante iniciaron su relación en el 2021, pero se desconoce la fecha exacta. La hija de Jenni Rivera se ha caracterizado por mantener aspectos de su vida personal en privado.

Seguir leyendo: