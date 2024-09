Iván Rakitic confiesa por qué el Barcelona no tuvo más éxitos en los últimos años

El croata Iván Rakitic se mostró bastante crítico con lo que fue y se vivió en el vestuario del Fútbol Club Barcelona durante una etapa en lo que fue su paso como jugador del equipo azulgrana. El centrocampista de 36 años de edad, defendió los colores del equipo culé durante 6 temporadas, desde la 14-15 hasta la 19-20, en las que consiguió cosechar un total de, una Champions League, cuatro ligas, una Supercopa de Europa.

Pero en esta oportunidad, Rakitic apuntó en una reciente entrevista que concedió al Canal Sur Radio, que, si no consiguieron ganar más campeonatos y cosechar muchos más éxitos, así como fallar de manera estrepitosa en el máximo campeonato continental, fue porque el equipo simplemente no se encontraba motivado.

La debacle alarmante del Barcelona

“Para mí, con todo el cariño y el respeto para todos los equipos, en el Barcelona no ganamos más títulos por el propio aburrimiento y por pensar en otras cosas que no eran el fútbol”, comentó, siendo bastante autocrítico, Rakitic. El jugador, que ahora hace vida en las filas del Hajduk Split, reconoció que las bastante sonadas, dolorosas, alarmantes y ya históricas debacles en la Champions Legue de las temporadas 17-18 y 18-19, bajo el mando del director técnico Ernesto Valverde en el banquillo, fueron por exceso de confianza y falta de tensión:

“La cagamos contra la Roma y el Liverpool, pero estoy convencido de que nos afectó ese aburrimiento de sentirnos demasiado superiores. Si no se da el máximo, no ganas. Si hubiéramos mantenido el hambre, hubiéramos ganado una o dos Champions más”, sentenció sin titubeo alguno el centrocampista.

Su paso por el Sevilla

El centrocampista, que tras su paso por el Barcelona regresó tuvo un retorno a la entidad andaluz, admitió, además, sus dificultades y tensiones importantes con el entrenador Quique Sánchez Flores: “Está claro que no me entendí con él, no estaba de acuerdo con sus palabras”, apuntó el croata. “No es que aguantara o no, pero no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando. No pienso en mí mismo, sino en el grupo y en el Sevilla. No estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas. Aguanto por el Sevilla lo que haga falta, pero, si hay una persona que lo ve diferente, no estoy de acuerdo. No me he equivocado, porque las entrevistas que ha dado él no me han gustado. Se ha equivocado totalmente; no me sorprende… Tomé la decisión correcta”, añadió, seguro de sí mismo en todo momento.

Presente del mediocampista

Luego de dar un paso al costado en el Sevilla, el centrocampista puso rumbo al Al-Shabab. En el club árabe estuvo medio año: y finalmente este verano tomó la decisión de regresar a su país, y estampar su firma con el Hajduk Split. Rakitic explicó los motivos del cambio. “Fue una decisión de corazón y el último empujón me lo dio mi mujer, Raquel. Me dijo que le encantaría ir con toda la familia. Simplemente, por tener ese orgullo de poder estar en mi país, jugar en la Liga croata y enseñar mi país a mi familia”, se sinceró del jugador.

