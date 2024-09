Sorprende a reportera la recuperación de la oreja de Trump después de su atentado

Olivia Nuzzi quedó estupefacta después de que durante una entrevista realizada a Donald Trump se le permitió revisar su oreja.

Cuando la reportera de la revista New York Magazine se enteró que iba a escribir un artículo sobre el expresidente de la nación nunca imaginó que tendría la posibilidad de revisar la evolución de la zona afectada por el rose de una bala que intentaba quitarle la vida.

Gracias a la cobertura que realizaban algunos medios informativos, en cuestión de segundos, el mundo entero se enteró que el sábado13 de julio en Butler, Pensilvania, un estudiante de 20 años llamado Thomas Mattew Crooks intentó asesinarlo.

Ubicado en el techo de un edificio y con un rifle de largo alcance, el habilidoso tirador jaló el gatillo en ocho ocasiones hiriendo a un civil, matando a otro y aterrorizando al expresidente Trump quien después comentó haber sentido un rose caliente en su oreja derecha que lo obligó a inclinarse.

“Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque oí un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!”, escribió Trump.

Donald Trump se recuperó en cuestión de días del impacto causado por el atentado que sufrió. (crédito: Gene J. Puskar / AP)

Derivado del incidente, por varios días Donald Trump se vio obligado a portar un parche en su oreja afectada.

Sin embargo, el testimonio de Olivia Nuzzi resulta sorpresivo, pues de la herida que generó un chorro de sangre en el rostro del neoyorquino de 78 años, presuntamente no queda más que una ligera manchita.

“Nunca pareció que una oreja hubiera pasado por menos. El lugar estaba impecable. Examiné cuidadosamente el resto del terreno. Parecía normal, increíble y en buen estado.

Excepto allí, en la zona más diminuta, una pequeña distorsión que no parecía una herida de crucifixión, sino las secuelas lejanas de una quemadura solar“, describió.

La reportera en cuestión detalla cómo hasta el propio Donald Trump parece estar sorprendido por la reconstrucción natural que se registra en la zona donde lo alcanzó a herir la bala de un rifle de largo alcance.

“Es una vía de tren. No necesitaron ni una puntada. Es curioso. Normalmente, algo así se consideraría una experiencia surrealista, de la que no te das cuenta, pero en este caso no había surrealismo”, subrayó.

Sigue leyendo:

• Trump admite que le gustaría decir que “fue Dios quien lo salvó” de ser asesinado

• El FBI difunde imágenes del rifle con el cual se intentó asesinar a Donald Trump

• Trump corta sorpresivamente una entrevista ante una alerta de su equipo de seguridad