Deco explicó por qué llegó Dani Olmo y no Nico Williams a Barcelona

En reciente entrevista en la que el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Deco, concedió a Barca One, estuvo hablando de varios temas y uno que hizo bastante eco fue el de Nico Williams, uno que hasta la fecha sigue siendo bastante comentado por medios de comunicación y en especial por los aficionados.

Deco fue cuestionado al respecto y el director deportivo respondió si al equipo azulgrana le hacía falta fichar otro extremo este verano. El argumento que el ex jugador del Barcelona uso, terminó destacando a Dani Olmo, en el sentido de que su polivalencia, el ser un jugador integral, fue lo que hizo al equipo finalmente decantarse por su fichaje por encima del de Nico Williams.

¿Por qué sí Olmo y no Nico?

De esta manera, Deco dejó en claro que “hacía falta un extremo de nivel. Tenemos a Raphinha, a Ferran, la vuelta de Ansu que estaba muy bien en pretemporada, pero tuvo la lesión del pie, tenemos a Lamine… Tenemos a jugadores que pueden hacer de extremo como Fermín o como Dani Olmo. Teníamos claro que para traer a un jugador tenía que ser de un nivel muy alto. Pero al final, el fichaje de Dani Olmo te daba más opciones”.

“No es que nosotros no hayamos hablado con clubs y jugadores, pero al final hemos tenido prioridades que han sido decisivas para no traer otro extremo”.

Lesión inesperada y dolorosa

Otra de las inquietudes que fueron consultadas a Deco en la entrevista, fue si el Barcelona consideró en su momento reforzar otra área, otra posición, y este respondió que sí se sopesó, especialmente luego de la lesión de Marc Bernal. “La última semana de mercado no esperábamos la lesión de Bernal, al ser un joven fue uno de los días más duros. No me gusta ver a un jugador de esta edad sufriendo, aunque va a volver fuerte. Pero fue un día duro”.

“Ahí sí pudimos intentarlo, pero después nos centramos en lo que teníamos que hacer, buscar un jugador en los últimos tres días, un jugador de nivel y que encajase en el fair play y eso sería siempre muy complicado. Nos centramos en saber que tenemos a Frenkie, a Gavi, a Casadó, a Eric que puede jugar en esa posición y al final decidimos quedarnos con lo que tenemos”.

Sobre esa situación en concreto, Deco habló y dejó por sentado que “el proceso para fichar es que primero se habla con el entrenador sobre la cantidad de jugadores que tenemos. Cuando perdimos a Bernal teníamos a Christensen y a Araujo fuera, tres jugadores de las posiciones de central y pivote, pero también al mismo tiempo tenemos la recuperación de Gavi y Frankie. Pero el timing de las lesiones y las recuperaciones no es el mismo. Aquí hubo un momento en que nos pusimos a pensar qué podíamos hacer. Pero el mister fue el primero que dijo que si no podemos traer nivel es mejor no traer nada y tenemos lo que tenemos. Reflexionamos un poco y no tomamos ninguna decisión precipitada”.

