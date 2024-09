El seleccionador de México reconoce que la selección no tiene estilo

La selección de México igualó 0-0 con Canadá en un partido amistoso que se desarrolló en el AT&T Stadium ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos. El Tri no mostró su mejor versión y Javier Aguirre ofreció sus impresiones del encuentro.

El Tri venía de golear a Nueva Zelanda por 3-0. Era evidente que Canadá no sería un rival tan sencillo. El “Vasco” reconoció que sus dirigidos aún no tienen un estilo marcado, pero que lograrán obtenerlo con el pasar de los partidos.

“Este es el estilo de juego que requería ante Canadá, en la Copa América fueron unos leones, contra Estados Unidos reventaron a patadas. No hay estilo, vamos viendo, de acuerdo a lo que nos encontremos en el camino”, dijo Javier Aguirre.

La selección mexicana terminó el partido sin marcar un gol. La falta de eficacia de los delanteros de El Tri sigue siendo un problema. México realizó 10 remates de los cuales 3 llevaron dirección de arco. Pero una vez más, los atacantes se fueron sin goles. Aguirre explicó que, más allá de los goles, le interesa medir el funcionamiento y la conexión entre sus delanteros.

“Hoy tuvimos dos ocasiones, tres quizá, no tan claras. Tuvo un mano a mano Santi, una de Piojo y otra de Romo. Un partido sordo, tuvimos pocas ocasiones. No estoy preocupado, trabajamos con Henry, Santi y Memo. Memo no jugó, intenté y no pude. Traté con Santi, me gustó el comportamiento de los dos, no importa si anotan gol”, explicó.

Javier Aguirre buscará enamorar a los aficionados

Los seguidores de la selección mexicana han sido muy golpeados por los últimos resultados de El Tri. Esto se ha visto reflejado en la asistencia a los estadios. Javier Aguirre reconoce que la única forma de cambiar la perspectiva de los aficionados y analistas será con buen juego.

“El público es soberano y la prensa también, prefiero no entrar. Intento no entrar, trato de ser transparente, no mando mensajes a través de la prensa, en la medida que la gente vaya viendo que su equipo nacional va cambiando, la opinión cambiará. No tengo tamaños de tener tamaños para aglutinar a nadie, con trabajo es la única manera de que la gente va a dejar de criticar a la selección”, sentenció.

El próximo partido de la selección mexicana será el 15 de octubre. El Tri jugará ante Estados Unidos, conjunto que ahora es comandado por Mauricio Pochettino. Este duelo se desarrollará en el Estadio Akron.

