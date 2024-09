Missael Espinoza aseguró que en México es época de vacas flacas

El ex mundialista de la selección de México en Estados Unidos 1994, Missael Espinoza, en charla con La Opinión, justificó el mal inicio del Tricolor bajo el mando de Javier Aguirre, al considerar que la caballada está flaca en relación con el poco talento que existe en el combinado azteca.

“No toda la culpa es de Javier Aguirre, sin duda tiene una tarea gigante para poder llegar con posibilidades al mundial de 2026, sobre todo porque ya pasó la mejor época de la generación de los Rafa Márquez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos Vela, Giovanni dos Santos, Chicharito Hernández, Héctor Moreno, que le permitían a la selección tener mayores posibilidades de éxito”

Missael Espinoza, uno de los legendarios jugadores de Chivas y Mundialista en 1994, aseguró que el Vasco Aguirre deberá poner más que esfuerzo para hacer caminar a la selección de México. Crédito: Sandra Bautista | Imago7

Missael, un jugador que en la década de los 90 tuvo sus momentos de brillantez en el fútbol de México hasta ser convocado para la justa mundialista en la Unión Americana, pero una grave lesión lo dejó en la banca, no tuvo reparo en señalar sobre los graves problemas que agobian al Tricolor en donde expuso que Javier Aguirre tiene un gran problema enfrente.

“Cuando no hay mucho talento en una selección o en un equipo, pues lo que debe prevalecer es el sistema de juego, aferrarse a eso e insistir en mejorar en esos aspectos. Insistir en que los jugadores se queden a entrenar un poco por ellos mismos, para dominar el funcionamiento, las jugadas, porque de lo contrario no es la época donde había más talento y eso sacó adelante muchas veces a la selección de México “.

El exjugador del Monterrey, Chivas y Esmeraldas de León destacó que como en ninguna otra época, el talento no se ve a simple vista y eso es un handicap que tendrá que resolver Javier Aguirre con más aplomo y sin perder la cabeza.

“No es la época de Cuauhtémoc, de Rafa Márquez, del “Bofo” Bautista, de Luis Hernández, de Claudio Suárez, de grandes jugadores que pusieron su talento en la cancha y trataron de lograr lo máximo para la selección. Casos como el de Jesús Arellano, Paco Palencia, que le daban a la selección un plus, ahora jugadores como Uriel Antuna que ya tiene 30 años, no se ve que pueda con el paquete, al igual que otros elementos que deben poner su esfuerzo a favor de los intereses de la selección y no de ellos mismos?”.

El hábil mediocampista que llegó a ser figura con las Chivas del Guadalajara, Monterrey y León destacó que tanto Santiago Giménez como Henry Martín están haciendo trabajo que no le corresponde, al señalar que su labor es anotar goles y no bajar a marcar a rivales.

“Si ellos bajan a marcar hasta su propia portería, nunca van a poder llegar con fuerza al rival, su labor es estar en los últimos 30 m. Ahí presionar la salida del rival, pero nada más ellos están para que los alimenten de balones y ayuden en la marca. Santiago perfilado es un gran delantero, al igual que Henry Martín, entonces ellos requieren de afinar esa situación, no andar correteando rivales”, sentenció Missael Espinoza.

Missael Espinoza acompañado por Paulo César Chávez (izquierda) está claro que el futuro para la selección de México no es muy halagador. Crédito: Sandra Bautista | Imago7

