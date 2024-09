El “Tuca” Ferretti aseguró que México fue infumable vs. Canadá

Ricardo “Tuca” Ferretti, actual analista de la cadena ESPN y uno de los técnicos más ganadores del fútbol de México se sumó a las críticas que generó la inoperante actuación del Tricolor dirigido por Javier Aguirre y que apenas pudo empatar 0-0 con Canadá, señalando que el combinado azteca fue infumable.

Ferretti en su análisis en el programa “Fútbol Picante” aseguró que: “México ni intentó, ni logró los movimientos en el terreno de juego. México ni intentó, no sabía ni qué hacer. La verdad no sabían qué hacer y para mi punto de vista el fútbol, el fútbol que juega México, es infumable”.

El exestratega de Pumas, Chivas, Tigres, Toluca, Monarcas, Morelia, FC Juárez y Cruz Azul añadió que: No se intentaron los movimientos para buscar salir jugando desde atrás con Malagón. Es cierto que en el estadio se ven mucho mejor los movimientos que en la televisión. Por eso digo que México no tuvo movimientos de coordinación, no hay ideas de cómo salir jugando, entiendo que son pocos entrenamientos, pero los propios jugadores dentro de la cancha no tienen este ingenio, no tienen esta lucidez táctica para intentar, no saben qué hacer”.

En descargo de la breve labor que ha tenido Javier Aguirre en el timón del llamado Tricolor, Ferretti expuso que: “Entiendo, hay poco tiempo de entrenamiento, yo creo que la discusión en este tema es entre realizar un microciclo de entrenamiento, pero nadie se pone de acuerdo, unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero ambas partes tienen razón”.

Inclusive precisó que: “No es necesario hacer trabajo de base con los europeos, sino con los que están aquí, porque nosotros no tenemos 22 jugadores en Europa y los jugadores que están aquí a base de microciclos, pueden intentar estas cosas y poder afinar estos movimientos y esta coordinación táctica para mejorar el entendimiento”.

Inclusive el “Tuca” se animó a sugerir una solución para esta problemática que atraviesa Javier Aguirre en el inicio de su tercer proceso con la selección de México: “Si tú no tienes un grupo de gran talento, entonces es necesario realizar trabajo para coordinar y por eso a través de microciclos lo puedes hacer y después los jugadores que van llegando se integran”.

Ricardo Ferretti, ahora en su faceta de analista de televisión, se fue con todo contra la selección dirigida por Javier “Vasco” Aguirre y entre sus críticas cuestionó la labor de los delanteros Santiago Giménez y Henry Martín. Crédito: Mariana Amador | Imago7

Entre otras cosas, puso de ejemplo el trabajo que realizaba en los equipos donde ha dirigido y en donde en algunos de ellos replicó un gran éxito que lo tienen colocado en el cenit de estrategas del fútbol de México.

“En los equipos que he dirigido yo hacía un trabajo de coordinación y todo se grababan en videos y se pasaban a las categorías de abajo para que ellos pudieran tener una situación similar del primer equipo, entonces esto se puede hacer con los jugadores mexicanos y encontrar una solución”.

Santiago Giménez y Henry Martín fueron cuestionados también por el Tuca

El técnico brasileño también cuestionó la labor de Santiago Giménez contra Canadá al considerar que la mayor parte del tiempo juega de espaldas a la portería y que su labor de recuperación de balón le impide llegar con fuerza al área rival.

“Santi juega el 70 por ciento de espaldas, no va a meter un gol nunca. Hay un saque de banda en contra de México, él sale de centro delantero a intentar recuperar el balón casi dentro del área de México, ¿cómo después va a llegar al área contraria? Está teniendo un sacrificio de recuperación de balón”.

Mientras que con Henry Martín, la crítica fue bajo el mismo criterio:, “¡¿Qué carajos hace un centrodelantero ahí y dijo que una cosa es meter la pata y entregarse, pero otra no hacer los movimientos correctos”.

Santiago Giménez falló la llegada más clara de México contra el portero canadiense Dayne St. Clair y por esta jugada, así como varias más fue muy cuestionado por Ricardo Ferretti. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

