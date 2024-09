Adele daría un salto a la actuación durante su pausa en la música

En medio de la conmoción que causó su anuncio de una pausa en la escena musical, se dio a conocer que Adele se habría alejado de los escenarios para dar paso a una nueva faceta de sí misma a nivel profesional: la actuación.

“Me he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí. Ahora quiero vivirla“, son las palabras que la cantautora utilizó durante el último concierto que ofreció en Munich, Alemania para develar su deseo de enfocarse en el ámbito personal.

Sin embargo, todo parece indicar que antes de este merecido descanso la intérprete de “Hello” y “Rolling in the deep” necesita completar algunas actividades en su agenda.

Adele anuncia a sus fans que se tomará un largo descanso

Y es que de acuerdo con un reporte del diario Daily Mail, la famosa ha estado tomando clases de actuación con un conocido entrenador de Hollywood, pues desea incursionar en el séptimo arte y entrar a las grandes ligas.

“Ha instruido a su equipo para que informe a los principales estudios y productores de cine que está lista para asumir papeles en películas“, detalló al medio una fuente cercana a Adele.

Adele rompe récord con la pantalla más grande en un concierto

Si bien hasta el momento el equipo de la cantautora ha decidido no emitir comentarios para desmentir esta declaración, sus fans no han tardado en hacer resurgir una entrevista en la que declaró que se encontraba interesada en interpretar un papel dentro de una cinta, pero esta aún no entraba a una fase de realización.

“Lo molesto de vez en cuando, pero simplemente él no está listo todavía. Pero ese es el único papel que quiero. Porque creo que lo clavaría. Creo que lo haría realmente, realmente, realmente bien“, declaró Adele a The Hollywood Reporter en el año 2023.