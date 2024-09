¡Cardi B es mamá por tercera vez! Así mostró a su bebé

¡Cardi B se convirtió en madre por tercera vez! La rapera se encargó de dar a conocer la noticia por medio de su cuenta de Instagram. Su tercer bebé -junto a Offset- nació el 7 de septiembre.

“La cosa más hermosa 🌸🌸 9/7/24 💖💖💖”, escribió la artista. En el carrusel compartido en la red social también subió una fotografía con el rapero, a pesar de que están en proceso de divorcio.

En las imágenes también aparecen Kulture, de 6 años, y Wave, 3, los dos hijos mayores de la cantante.

¿Cuándo Cardi B anunció su embarazo?

La cantante anunció su embarazo el 1 de agosto, en ese mismo día anunció su proceso de divorcio.

“Con cada final llega un nuevo comienzo!”, expresó la rapera en su cuenta personal en ese entonces. “Me siento tan agradecida de haber compartido esta época contigo, me has traído más amor, más vida, ¡y sobre todo un poder renovado! ¡Eres el recordatorio de que puedo tenerlo todo!”, añadió.

La cantante se encargó de compartir con sus seguidores todo lo relacionado con su proceso de gestación. Cuando anunció su tercer embarazo, indicó en Instagram:

“¡Te amo tanto y no puedo esperar a que tú veas todo lo que he logrado [y] lo que me has impulsado a hacer! ¡Es mucho más fácil enfrentar los vuelcos de la vida agachado, pero tú, tu hermano, y tu hermana, me han enseñado que vale la pena luchar!”

Cardi B y Offset pasaron seis años juntos. Es la segunda vez que la artista solicita el divorcio. La primera vez fue en el 2020 y después lo retiró.

De acuerdo a información divulgada por medios estadounidenses, el rapero le fue infiel a Cardi B y por eso ella decidió separarse de él, la primera vez. En esta oportunidad, admitió que la separación no se debe a una tercera persona.

La rapera se une al grupo de estrellas de Hollywood que dieron a luz este año. Entre ellas destacan Hailey Bieber y la actriz de ‘High School Musical’, Ashley Tisdale.

