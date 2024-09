Justin Timberlake logra acuerdo de culpabilidad por conducir en estado de ebriedad

El cantante Justin Timberlake ha obtenido un acuerdo de culpabilidad, luego de que fuera arrestado en junio por conducir en estado de ebriedad.

Justin Timberlake fue arrestado en Nueva York por conducir en estado de ebriedad

El sitio TMZ informó que Edward Burke Jr. -abogado del artista- y los fiscales consiguieron que el juez del caso aprobara el trato. Oficialmente Timberlake ya no enfrentará ese cargo, pero sí el de Conducir Con Capacidad Disminuida (DWAI), que es menos grave.

Justin Timberlake dijo que sólo había tomado un martini antes de ser arrestado

Justin deberá comparecer el viernes 13 de septiembre en Sag Harbor Village; ahí se deberá presentar el acuerdo de culpabilidad. Al cantante (que ya había recibido citaciones judiciales por pasarse una señal de alto y no permanecer en su carril esa noche) se le podría cobrar una multa de $500 dólares.

¿Por qué fue arrestado Justin Timberlake?

El 17 de junio Justin Timberlake acudió a The American Hotel, en Sag Harbor, Long Island, para verse con unos amigos. Horas después fue detenido por su estado inconveniente, pero quedó libre a la mañana siguiente. Él le dijo al oficial de policía que lo arrestó que sólo había tomado un martini, y Burke Jr. comentó que su cliente no estaba borracho esa noche.

Debido al escándalo, Justin temía que su gira mundial Forget Tomorrow (con la que promociona su álbum Everything I Thought It Was) fracasaría, pero ha tenido buena aceptación. La segunda fase del tour iniciará el 4 de octubre en Montreal, Canadá.

