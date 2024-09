Patricio O’Ward manejará para McLaren en el Gran Premio de México en 2024

Los fanáticos de la Fórmula 1, en especial los de México, recibieron una noticia bastante emocionante y especial, pues para el venidero Gran Premio de México, los aztecas estarán siendo representados por dos pilotos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, brindando muchas alegrías para sus connacionales.

Se confirmó que el piloto mexicano Patricio O’Ward estará conduciendo el fin de semana del Gran Premio de México uno de los monoplazas de la escudería McLaren, lo cual es una noticia que ha creado gran expectativa en la Fórmula 1 pero en especial para la nación mexicana.

‘Checo’ y O’Ward a dejar en alto a México

En ediciones anteriores, Patricio O’Ward de 25 años de edad había estado presente con McLaren en el Gran Premio de México, pero siempre lo hizo desde el muro de los pits. Sin embargo, ahora el joven tendrá la oportunidad de estar detrás de un volante frente a los fanáticos de su México, en compañía de Sergio ‘Checo’ Pérez de la escudería de las bebidas energizantes, Red Bull Racing.

“Tengo noticias muy emocionantes para decirles a todos hoy. Estaré uniéndome a McLaren en el Gran Premio de México, pero esta vez me subiré al coche para la primera práctica libre. No puedo esperar. Es un sueño hecho realidad para mí conducir un coche de Fórmula 1 frente al público de mi país. No puedo agradecer lo suficiente a Zak (Brown), a Andrea (Stella) y a todo el equipo por esta increíble oportunidad”, dijo O’Ward en un video publicado en las redes sociales de la escudería McLaren.

“El coche ha sido un cohete este año, así que intentaré hacer mi parte y ayudarlos tanto como pueda para el resto del año. Tengo la IndyCar en Nashville ahora, esa es la prioridad, pero no puedo esperar. De hecho, estaré volando a Europa luego para comenzar mis trabajos con la F1. ¡No puedo esperar!”, añadió el joven piloto.

Hay que destacar además, que O’Ward ya cuenta con experiencia en prácticas oficiales de la Fórmula 1, y se debe recordar que ya tuvo una aparición en el Gran Premio de Abu Dhabi, tanto en las ediciones de la temporada 2022 como 2023 de la ronda de Yas Marina.

¿Cuándo es el GP de México?

La actividad en el Gran Premio de México estará dando pie el próximo día viernes 25 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con las prácticas de los pilotos.

El sábado 26 de octubre se celebrará la clasificación y el domingo 27 será la carrera.

