Aleska Génesis rompe el silencio sobre su pleito con Maripily

Sin miedo al qué dirán y siempre fiel a sus ideales, la modelo Aleska Génesis no dudó en contar su versión del interminable pleito que ha protagonizado con Maripily Rivera desde su paso por la “La Casa de los Famosos”. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue durante su visita al podcast de Carlos Adyan, “No lo cuentes”, que la venezolana contó cómo vivió su reencuentro con la boricua al ir a ver la obra “La casa de Maripily”, que se estrenó en Puerto Rico.

“Fui a Puerto Rico a apoyar a mi novio en su obra de teatro junto a ella. Nosotras habíamos hablado dos días antes, nos perdonamos, hablamos, nos reímos. Ella me dijo: cuando vengas para acá te espero, si nos da tiempo cenamos“, detalló durante la entrevista.

Debido a esta conversación, Aleska Génesis asumió que sus diferencias habían quedado en el pasado; no obstante, este no fue el caso. Y es que según sus declaraciones, la visita a Puerto Rico se tornó incómoda luego del trato que recibió por parte de la ganadora de “La Casa de los Famosos 4” frente al público.

“Todos me pedían fotos, fue super linda la experiencia que viví en Puerto Rico (…) Se salió del libreto. Fue un poco grosera, fue déspota. Incitó a que su público me abucheara y no lo logró. Lo que hizo despertar una empatía del público conmigo“, añadió.

Para finalizar, la pareja de Clovis Nienow afirmó que la situación escaló a insultos: “Maripily sacó el dedo del medio y dijo: ‘Aquí vino esta hija de p*ta creyendo que Puerto Rico la quiere y Puerto Rico no te quiere’. Pero, alrededor comienzan a gritarme: ‘eso es mentira Aleska, Puerto Rico te quiere‘”, afirmó.

A pesar del trago amargo que vivió, Aleska Génesis asegura que ella ha decidido darle vuelta a la página y enfocarse en sus nuevos proyectos, así como en la relación que mantiene con el mexicano Clovis Nienow, quien terminó por abandonar la puesta en escena por los tratos que recibió la reina de belleza.