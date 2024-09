Para Alan Mozo el bicampeonato de América ya es historia

Alan Mozo, defensa de las Chivas del Guadalajara, le puso pimienta este jueves a la edición 257 del clásico de clásicos contra el América, al asegurar que el bicampeonato de las Águilas pasó, que es historia y que se viene la época de Chivas en el fútbol de México.

En conferencia de prensa en las horas previas del duelo que polariza a todo México, Mozo realizó estas declaraciones en conferencia de prensa con la clara intención de generar polémica contra los americanistas y tratar de tomar ventaja desde lo ideológico contra su acérrimo rival.

“La verdad es que primero intento fijarme en lo que puedo hacer yo desde mi trinchera para poder ser mejor profesional, mejor ser humano y poder aportar en el equipo que estoy. No me gusta ver o hablar de los demás, creo que es algo que se tiene que aceptar”

“América es bicampeón, pero eso fue en el torneo pasado, ahora estamos en un nuevo campeonato, en una nueva oportunidad y pronto se viene la época de Chivas“, dijo con aparente picardía el zaguero rojiblanco.

No obstante que desde 2017, el “Rebaño Sagrado no alza un trofeo de campeón en la Liga MX y que América los supera por tres títulos en la historia del fútbol mexicano con 15 títulos por 12 de la escuadra tapatía, Mozo consideró que en la cancha es donde se verá el actual momento de los dos equipos.

Por supuesto que lo veo de esa forma, Chivas, es inmenso, yo defiendo a Chivas y para mí es el equipo más importante, es cierto que últimamente el América ha tenido un gran momento, ha tenido un bicampeonato y que hay que aceptarlo como es y con base en eso tenemos que dar pasos firmes”.

En este sentido añadió que:“Chivas, es un equipo muy importante en este país que trasciende fronteras, me ha tocado ir a estadios en Estados Unidos que se llenan, me ha tocado ir de visita y parece que somos locales y eso habla por sí solo, creo que es nuestra responsabilidad ser campeones, obviamente me estoy adelantando, pero ese es nuestra meta, porque sabemos que hay plantel para tener la posibilidad del título cerrar las comillas.

Expuso también que la cancha es donde se hablará y que el factor de jugar en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en lugar del estadio Azteca, no hará diferencia, pues en cualquier cancha la rivalidad no cambia y mucho menos la intensidad.

“Estos partidos se ganan, no se juegan. Yo juego con toda la actitud que puedo y tenemos la intención de ir a ganar para darle una galería a nuestra afición, creo que lo del estadio es irrelevante porque juguemos donde juguemos contra el América esta clase de partidos se viven de otra manera, se siente mucha intensidad y es de los encuentros que uno quiere estar y no quiere perderse”, sentenció.

