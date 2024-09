Carlos Vela no se retira: la MLS espera al “Bombardero”

El futuro de Carlos vela gener贸 mucho inter茅s dentro del f煤tbol de Estados Unidos. Desde que finaliz贸 su contrato con Los Angeles FC, el “Bombardero” no volvi贸 a la acci贸n. Mientras se especulaba por su retiro, ahora surgen reportes que indican que el mexicano tendr铆a todo acordado para volver a la MLS.

El primero en mencionar esta posibilidad fue el respetado periodista Tom Bogert. A trav茅s del medio Givemesport, el analista ventil贸 el presunto acuerdo entre Los Angeles FC y Carlos Vela.

“LAFC y la leyenda Carlos Vela han acordado un contrato para que el jugador regrese, dijeron fuentes a Givemesport”, explic贸 Tom Borget en el art铆culo.

La misma fuente se帽ala que este regreso de Carlos Vela era algo previsible o al menos hab铆an se帽ales de que esto era posible. Desde que el mexicano finaliz贸 su contrato con el club a principios de a帽o, su espacio en el vestuario ha quedado intacto.

“Cuando el contrato de Vela expir贸 este invierno, parec铆a probable que regresara. Vela no limpi贸 su vestuario y a los jugadores incluso se les pregunt贸 en la noche de apertura si a煤n podr铆a regresar o no“, agreg贸.

Por otra parte, hay otras fuentes que tambi茅n confirman este reporte. Greg Beacham comparti贸 un reporte similar a trav茅s de APNEWS. El periodista explica que en los pr贸ximos d铆as podr铆a hacerse el anuncio oficial del retorno de “Carlitos”.

“La fuente habl贸 el viernes con The Associated Press a condici贸n de permanecer en el anonimato porque el acuerdo no se ha completado. Se espera que el nuevo convenio se anuncie formalmente en los pr贸ximos d铆as, en momentos en que LAFC se prepara para buscar su segundo t铆tulo en la liga”, escribi贸 Beacham.

El 煤ltimo juego de Carlos Vela

A pesar del prestigio que tiene Carlos Vela dentro del equipo, desde el punto de vista deportivo el mexicano tendr铆a que retomar su ritmo futbol铆stico. El “Bombardero” no juega desde hace nueve meses.

El 煤ltimo partido oficial de Carlos Vela fue en la final de la MLS Cup ante Columbus Crew. Este partido se desarroll贸 el 9 de diciembre de 2023. El mexicano jug贸 los 90 minutos en la derrota de su club por 2-1.

Una leyenda de Los Angeles FC

En enero de 2018, Carlos Vela lleg贸 a Los Angeles FC. El delantero mexicano lleg贸 como una estrella, pues su 煤ltimo club fue la Real Sociedad de Espa帽a.

Desde su llegada, “Carlitos” ha asumido la responsabilidad de ser el estandarte del equipo. El aporte del mexicano no ha sido menor, pues ha marcado 93 goles y ha otorgado 54 asistencias en 188 partidos con el conjunto angelino.

Desde el punto de vista estad铆stico, las dos grandes aspiraciones de Carlos Vela podr铆an ser los 200 partidos con Los Angeles FC y los 100 goles (est谩 a 7 tantos). Colectivamente, Vela ha ganado 2 Supporters’ Shields (2019, 2022) y 1 MLS Cup (2022).

