Edgar Berlanga explica por qué se enojó cuando Canelo lo derribó

Edgar Berlanga explicó que se enojó al ser derribado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien lo venció por decisión unánime y acabó con su invicto en el deporte, porque había practicado mucho para evitar recibir ese golpe.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Berlanga indicó que cometer ese error era algo que no debía suceder, pero Canelo Álvarez lo conectó de lleno en la barbilla y se fue a la lona en el tercer round.

“Lo que pasó en el tercer asalto es que me pescó con un gancho de izquierda y me tumbó. En el campamento habíamos practicado el tener mi mano arriba siempre arriba en mi mandíbula, y terminé comiéndome una finta, y moviendo la mano y me pegó justo en la barbilla”, dijo.

Edgar Berlanga cayó en el tercer asalto tras comerse la finta de Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

“Vieron como enojé y golpeé el suelo con mi guante, enojado porque me pescó con un golpe con el que se suponía que no debía pescarme, y no se suponía que yo debía irme a la lona. Ya saben cómo es el boxeo, la gloria no está en caerte, sino en cómo te levantas y respondes”, agregó.

Antes de la pelea, Edgar Berlanga y Canelo Álvarez aseguraron que noquearían al otro, pero ninguno pudo lograrlo. El mexicano en el tercer round mandó a la lona al boricua con un gancho de izquierda y casi consigue terminarlo, pero The Chosen One se recuperó y pudo seguir.

Ambos peleadores brindaron una buena actuación al público presente en el T-Mobile Arena en Las Vegas y, para sorpresa de todos, Berlanga aguantó los 12 rounds. Al final los jueces marcaron la victoria para el campeón unificado de peso supermediano por 117-110, 118-109 y 118-109.

Tras el combate Edgar Berlanga y Canelo Álvarez dejaron las diferencias atrás y se elogiaron mutuamente. Por ahora el mexicano aseguró que se tomará un descanso y después pensará en quién podría ser el próximo, mientras que el puertorriqueño tiene planeado volver en febrero y Jaime Munguía es una de sus opciones.

Edgar Berlanga resistió los 12 asaltos contra Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

Edgar Berlanga, de 27 años, no pudo destronar al campeón mexicano y perdió su invicto en el deporte. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del sueño y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

