La FIA se pronuncia finalmente sobre accidente de Checo Pérez y Carlos Sainz

El Gran Premio de Azerbaiyán vio una nueva victoria del piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, quien vuelve a enviar un mensaje a todo el mundo de la Fórmula 1 sobre su talento, nivel y potencial detrás de un volante.

Sin embargo, la noticia mayor y los focos estuvieron encima del polémico y bastante controvertido accidente que se llevó a cabo en el Circuito de Bakú, mismo que fue protagonizado por los pilotos, el español Carlos Sainz de Ferrari, y el mexicano de Red Bull Racing, Sergio ‘Checo’ Pérez. Ambos pilotos que estuvieron haciendo una impresionante carrera y con un desempeño bastante notable, terminaron tocándose a falta de solo dos vueltas para culminar la carrera, en su pelea por el tercer lugar de la parrilla de pilotos.

‘Checo’ atacó a Charles Leclerc (Ferrari), quiso sacar ventaja por detrás de Carlos Sainz de su buen ritmo y unas llantas mucho más nuevas. Lo siguiente fue el gran problema porque el español y el mexicano se tocaron en plena recta y lo que debía ser un podio seguro para el azteca, terminó siendo una pesadilla ya que se vio en la obligación de retirarse al estrellarse con el muro de la pista junto a Sainz.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) tomó cartas en el asunto, investigó lo sucedido en el incidente y dictó sentencia sobre si alguno se había ganado algún tipo de un castigo por una maniobra incorrecta.

La FIA habló fuerte y claro

“Los comisarios revisaron cómo ocurrió el incidente, no las consecuencias. Sainz pasó a Pérez después de la curva 1 y estaba completamente por delante en el vértice de la curva 2. Tras una salida comprometida de Sainz, Pérez se acercó al interior de Sainz. Sainz dijo que estaba pendiente de Pérez en su interior. Pérez, al estar ligeramente por detrás, estaba en una mejor posición para ver la ubicación relativa de ambos coches. Pero cuando los dos coches se acercaron al muro de la derecha a la salida de la curva 2, estaban separados por aproximadamente un metro”, fueron parte de las palabras del comunicado oficial.

No hay duda sobre cómo actuaron uno y otro, el accidente quedó explicado y resuelto por lo visto y dicho por parte de los comisarios. “Los comisarios consideran que se trata de un incidente de carrera en el que ninguno de los pilotos tiene la culpa predominante y no toman más medidas”, significa. No hay sanción.

Hablaron los pilotos

“Nos hemos puesto en paralelo y por alguna razón que todavía no entiendo nos hemos tocado”, fueron las palabras de Carlos Sainz a la prensa.

“¿Incidente de carrera? Sí, quizás fue un poco el ‘timing’. Carlos venía más rápido en la recta y al querer seguir el rebufo, yo estando ahí, no tengo margen ni de reaccionar cuando viene hacia mí y tenemos ese contacto desafortunado, porque con la última persona que quería tener este contacto era con Carlos y quedando dos vueltas para el final de la carrera, tras un fin de semana así, para los dos equipos es un desastre total”, explicó Checo Pérez.

Ambos pilotos se mostraron muy cautos en sus declaraciones y explicaciones sobre lo sucedido, sin ánimo de culparse el uno al otro.

