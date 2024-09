Óscar Valdez: “No esperaba que Berlanga aguantara los 12 rounds”

Óscar Valdez, campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), se mostró impresionado con la actuación de Edgar Berlanga ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez y aseguró que jamás se imaginó que el puertorriqueño aguantara los 12 rounds.

En una entrevista con Fight Hub, Valdez expresó que Berlanga se merece todo el crédito por haberse levantado después de ese duro gancho de izquierda y por resistir hasta el final de la pelea contra Canelo Álvarez.

“Yo no esperaba que Berlanga aguantara los 12 rounds. Especialmente después de ese brutal gancho de izquierda que lo mandó a la lona. Me impresionó la forma en la que Berlanga se levantó y se repuso de ese gancho izquierdo. Me quito el sombrero ante ambos peleadores”, dijo.

Edgar Berlanga fue derribado por Canelo Álvarez en el tercer asalto de la pelea. Crédito: John Locher | AP

“Yo pensé que iba a haber nocaut, especialmente después de ese cruzado de izquierda que lo mandó a la lona. Estaba impresionado con ese tremendo golpe, lo festejé mucho aunque estaba en transmisión, pero me sorprendió más aún que se haya levantado Edgar Berlanga. Levantarse de ese golpe no fue nada fácil, se le tiene que dar el respeto que se merece por aguantar esa golpiza que le dio Canelo Álvarez”, agregó.

Antes de la pelea, Edgar Berlanga y Canelo Álvarez aseguraron que noquearían al otro, pero ninguno pudo lograrlo. El mexicano en el tercer round mandó a la lona al boricua con un gancho de izquierda y casi consigue terminarlo, pero The Chosen One se recuperó y pudo seguir.

Ambos peleadores brindaron una buena actuación al público presente en el T-Mobile Arena en Las Vegas y, para sorpresa de todos, Berlanga aguantó los 12 rounds. Al final los jueces marcaron la victoria para el campeón unificado de peso supermediano por 117-110, 118-109 y 118-109.

Tras el combate Edgar Berlanga y Canelo Álvarez dejaron las diferencias atrás y se elogiaron mutuamente. Por ahora el mexicano aseguró que se tomará un descanso y después pensará en quién podría ser el próximo, mientras que el puertorriqueño tiene planeado volver en febrero y Jaime Munguía es una de sus opciones.

Edgar Berlanga ha recibido elogios por durar los 12 asaltos ante Canelo Álvarez.

Edgar Berlanga, de 27 años, no pudo destronar al campeón mexicano y perdió su invicto en el deporte. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del sueño y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

