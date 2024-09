Lucero revela si está lista para un nuevo romance

A un año de haber terminado su relación con el empresario Michel Kuri, la cantante Lucero abrió su corazón como nunca antes reflexionó sobre el periodo de soltería que ha vivido y si está lista para darle una nueva oportunidad al amor.

En una entrevista reciente, la ex esposa de Manuel Mijares indicó que su enfoque se mantiene en su carrera artística, siendo su apretada agenda el verdadero motivo por el que decidió poner fin a su romance anterior.

“A veces, cuando hay tanto trabajo y tantas cosas que de pronto te roban mucho el tiempo, es difícil mantener lo que en algún momento decíamos, una relación constante, continua, pero bueno, cuando hay un amor, un cariño tan genuino, siempre va a existir“, declaró en una entrevista con la revista ‘Quién’.

Lucero calificó como un “fracaso” su divorcio con Mijares

Bajo esta misma tesitura, afirmó que no existe resentimiento entre ella y su ex pareja. Por el contrario, mantienen una relación de amistad estrecha debido a los años en los que estuvieron juntos.

“Por ahora tenemos esta cercanía siempre, pero bueno, a veces el trabajo no te da el chance de estar en una relación al cien por ciento, entonces eso lo complica un poco, pero no hay temas, no hay problemas, no hay peleas, me siento muy contenta, tranquila, todo va caminando maravillosamente“, señaló.

Lucero confiesa que su primer beso fue “de terror”

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de volver a entablar una relación de pareja, Lucero señaló que de momento esta idea no está en sus planes: “No, mejor así, tranquis ahorita”, dijo.

Para finalizar, la famosa hizo referencia a la amistad que mantiene con el padre de sus hijos y ex esposo, Manuel Mijares. Al respecto, indicó que ahora conviven más tiempo que cuando estaban casados: “Ahora sí viajamos muchísimo, antes no, ahora sí, es lo bueno de ya no ser esposos (…) Trabajamos súper a gusto, sin broncas, nos ponemos de acuerdo fácilmente. La verdad, en serio, fuera de broma, ahora sí compartimos más cosas que antes, cuando recién nos separamos“, añadió.