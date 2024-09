Bárbara Mori asegura que vio al fantasma del hijo de Sylvester Stallone

La actriz uruguaya Bárbara Mori, de 46 años y quien es recordada por sus papeles de villana, revivió en entrevista la experiencia paranormal que vivió durante su estancia en una casa de Los Ángeles, California, la cual terminó siendo el lugar donde falleció Sage, uno de los hijos de Sylvester Stallone.

Cuando la mamá de Sergio Mayer Mori llegó al lugar, en compañía de Fernando Rovzar y de algunos amigos más para pasar unos días de descanso, no sabía lo que había pasado en ese sitio el 13 de julio de 2022, fecha en que se registró la muerte del también hijo de Sasha Czack, por lo que le cayó de sorpresa ver el espíritu del hijo del reconocido actor de Hollywood.

Bárbara Mori habló sobre este tema en una entrevista que concedió al pódcast ‘Hablando de Cine con’ conducido por la youtuber Gaby Meza, donde detalló en qué momento se produjo el encuentro paranormal.

“Se me pusieron los pelos parados, me dio mucha emoción, porque a mí esas cosas me emocionan. Me quedé en shock lavando los platos y dije ‘Qué loco, qué fue eso’”, detalló Bárbara Mori.

A continuación compartió mayores detalles sobre cómo fue ese encuentro con un ser del más allá, el cual se produjo en un momento inesperado.

“Ese día literal vi a un hombre muerto viéndome a los ojos. Rentamos una casa con mi marido y cinco amigos en la calle Mulholland Drive, que es en Los Ángeles. Literal estaba un güey con las manos en los bolsillos, traía jeans, camiseta blanca, perfecto lo vi. Viéndome a los ojos sin ninguna expresión”, se sinceró la protagonista de ‘Rubí’ en la conversación.

A continuación reconoció que Fernando Rovzar no vio nada, pero un amigo les comentó que sintió una energía extraña en la casa, por lo que quisieron indagar más a fondo sobre la historia del lugar y en la búsqueda se percataron que ahí había muerto el hijo de Sylvester Stallone y fue él, precisamente, el hombre que fue visto por Bárbara Mori.

“Un amigo fue a su computadora y pone la dirección de la casa que rentamos en Airbnb y aparece: ‘Muerte del hijo de Sylvester Stallone, Sage Stallone, por sobredosis o algo así’. Entonces, ahí murió y cuando vi la foto era él, lo vi”, se sinceró sobre ese extraño suceso que le pareció fascinante, a pesar de que muchos otros hubieran saliendo huyendo del sitio.

