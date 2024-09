Francisca se defiende del ‘hate’ en redes sociales

La copresentadora de Despierta América, Francisca, ha hecho un llamado a la reflexión tras enfrentar críticas en redes sociales por sus recientes comentarios en el podcast Soy Francisca, donde conversó con su amigo y colega Jomari Goyso sobre estereotipos de belleza y discriminación racial. Sus declaraciones, que han generado polémica, tocaron temas sensibles sobre la imagen física y su impacto en la vida de las personas.

En la grabación, Francisca expresó su deseo de que sus hijos se asemejen físicamente a su esposo, Francesco Zampogna, un italiano de piel clara. “Ya yo no estoy camuflajeada, ya yo soy una mujer de color”, aseguró, refiriéndose a su decisión de lucir su cabello rizado natural en lugar de optar por extensiones que alisaban su cabello. Esta elección ha sido vista como un acto de valentía, pero también ha suscitado críticas, a las que Francisca no dudó en responder.

A través de un video en Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, Francisca abordó la controversia directamente. “Me imaginé que iba a pasar lo que está pasando, la controversia que está armada”, comentó. Sin embargo, añadió que su intención era abrir un diálogo necesario sobre estos temas.

Francisca aclaró que hablar sobre sus experiencias no es un acto de victimización. “Tener la valentía de hablar de algo difícil y dejar que tus emociones salgan, eso no es victimización”, defendió. Además, instó a sus seguidores a dejar de lado el odio y la negatividad, señalando la importancia de tener conversaciones honestas sobre temas que afectan a la comunidad. “La discriminación es un tema que existe en el mundo y si uno no ve el problema, las cosas nunca van a cambiar”, afirmó.

Jomari Goyso, quien estuvo a su lado durante el podcast, también la apoyó, recordándole que su éxito puede incomodar a algunos. “Tu éxito incomoda a muchos porque quisieran haber llegado a donde tú estás y no pudieron. ¡Dios te escogió a ti!”, le comentó.

La discusión que ha surgido a raíz de los comentarios de Francisca destaca la importancia de abordar temas de identidad y belleza desde una perspectiva honesta y abierta. A medida que la conversación continúa, su mensaje de amor propio y aceptación resuena en una sociedad que a menudo lucha con estos problemas.