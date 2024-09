¿Por qué Ángela Aguilar ya no quiere decirle amor a Christian Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal no dudan en expresar su amor cada vez que puedan en redes sociales, donde suelen compartir fotos y videos de momentos románticos que rápidamente se viralizan.

Esta semana, un tierno momento de la pareja se viralizó. Se trata de la reacción de Ángela antes la felicitación de Nodal por sus nominaciones a los Latin Grammy en las categorías Álbum del Año, por Bolero, y Mejor Canción Regional Mexicana, por “Por el contrario”.

En un video compartido en sus redes sociales, Ángela expresaba su felicidad por las nominaciones y de repente aparece Nodal gritando de emoción. Ante la euforia de su esposo, la hija de Pepe Aguilar le respondió con un sorpresivo “¡Amor!”.

Ángela explicó que ya no puede decirle “amor” a Nodal porque le hacen memes. “Angelitos estoy muy contenta por la nominación a los Latin Grammy con Bolero a Disco del Año (…) Ay, Dios, ya no puedo decir amor porque me hacen memes”, dijo la cantante.

Aguilar expresó su emoción y agradecimiento por la nominación en otra publicación en su Instagram. “Gracias eternas a la academia @latingrammys #Bolero no es mío, es de todo el trabajo, esfuerzo y cariño de todas las personas involucradas. Disco del Año! Ni en mis más grandes sueños. Gracias por tanto, gracias por todo. Qué locura!”, escribió.

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos tras las críticas al cantante

Esta semana, la pareja asistió al desfile cívico militar mexicano del 16 de septiembre en Ciudad de México.

Nodal y Aguilar fueron captados sentados juntos mientras disfrutaban del desfile cívico militar que se realizó el lunes en el Zócalo. Durante el evento, la pareja se muy atenta al espectáculo y también se demostraron algunos gestos de cariño.

Ángela fue criticada por su actitud tajante y muy distante ante una breve entrevista que le realizó una reportera a ella, Nodal y a su hermano Leonardo.

El día antes del desfile, Ángela y su hermano, Leonardo Aguilar, se presentaron en la plaza principal de Valle de Bravo, mientras que Nodal ofreció un concierto, pero en Dolores Hidalgo. Ambos shows para celebrar el Día de la Independencia de México fueron gratuitos.

