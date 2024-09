Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos tras críticas por el cumpleaños de Inti

Tras las recientes críticas por el cumpleaños de Inti, Christian Nodal reapareció en público junto a Ángela Aguilar. Esta semana, la pareja asistió al desfile cívico militar mexicano del 16 de septiembre en Ciudad de México.

Nodal y Aguilar fueron captados sentados juntos mientras disfrutaban del desfile cívico militar que se realizó el lunes en el Zócalo. Durante el evento, la pareja se muy atenta al espectáculo y también se demostraron algunos gestos de cariño.

Ángela fue criticada por su actitud tajante y muy distante ante una breve entrevista que le realizó una reportera a ella, Nodal y a su hermano Leonardo.

El día antes del desfile, Ángela y su hermano, Leonardo Aguilar, se presentaron en la plaza principal de Valle de Bravo, mientras que Nodal ofreció un concierto, pero en Dolores Hidalgo. Ambos shows para celebrar el Día de la Independencia de México fueron gratuitos.

Nodal respondió a las críticas sobre su relación con su hija

Nodal no suele publicar nada de su hija Inti en sus redes sociales, algo por lo que es blanco de críticas en redes sociales. Este fin de semana, el cantante volvió a estar en el ojo del huracán por no compartir nada del cumpleaños de la pequeña en sus redes.

Cansado de los comentarios, el cantante decidió poner fin a las críticas y explicar porque no le gusta exponer a su hija a sus redes sociales.

“Ya andan que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños; que por qué no felicito a mi hija en redes sociales. Que qué mal esto, que qué mal lo otro. Un post, así sea con todo el corazón, se hace un mierdero en los comentarios. ¿Por qué voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero”, aseguró Nodal en sus redes sociales.

El cantante indicó que el amor no se demuestra en redes sociales, sino con acciones en la vida real. “Lo importante es que mi bebé vea, cuando abra el álbum de fotos familiares, que su papi siempre está ahí… vuela 24, 26, 28 horas para compartir días con ella”, agregó.

¿Nodal asistió al cumpleaños de Inti?

El fin de semana, Cazzu le preparó una gran celebración al aire libre al estilo de una feria infantil con muchas atracciones, juegos y muchos globos a la pequeña Inti.

La cantante de “Animal” compartió un carrusel con varias fotos del gran día de Inti en su cuenta de Instagram. Aunque no hay una foto junto a Christian Nodal, sus fans aseguran que el mexicano asistió a la celebración.

En el carrusel destacó un breve video en el que se ve a Cazzu cantándole feliz cumpleaños a Inti, mientras que a la pequeña la carga un hombre que se cree que es Christian Nodal porque, aunque no se ve su rostro, la mano que sostiene coincide con la del cantante mexicano por sus tatuajes e incluso su anillo de matrimonio.

“No existe oscuridad que resista tu luz. Feliz primer vuelta al mundo amor de mi alma”, escribió, por su parte, Cazzu en su publicación en Instagram, que se llenó de comentarios de felicitaciones para la pequeña Inti.

