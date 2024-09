Presidente de LaLiga considera que Vinícius Júnior ganará el Balón de Oro

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dejó por sentado el miércoles pasado que el delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, puede llegar a ser el próximo ganador del Balón de Oro, a pesar de que se ha desligado por completo de cualquier tipo de polémicas y controversias al afirmar que ni “España ni el fútbol español son racistas”.

“Venimos trabajando hace mucho tiempo contra el racismo. Desde lo sucedido con Vinícius hubo una catarsis. España no es racista, hay colaboración de los aficionados con los que insultan. Desde ese día hay mucha más conciencia social”, fueron parte de las declaraciones de Javier Tebas en una intervención en el Palacio de Congresos de Sevilla.

Mbappé es un acierto a LaLiga

Tebas ha explicado, luego de tener una participación junto al periodista Alfredo Relaño en una de las actividades que forman parte del World Football Summit (WFS) que se celebra en la ciudad de Sevilla, que la otra gran estrella madridista, el delantero francés y de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, supone “un gran impacto para la Liga”, dado que “solamente su nombre ya genera expectación”.

A pesar de ello, el dirigente quiso dejar en claro ante los medios de comunicación y periodistas independientes que lo esperaron, que “también ha generado mucho impacto positivo lo hecho por la selección española en la Eurocopa, en la que los mejores” han sido Lamine Yamal y Nico Williams, “dos futbolistas que juegan en la Liga española”.

Apoyo rotundo a Rodri por tema calendario

En medio de su conversación con Relaño, Javier Tebas dejó por sentado su total “apoyo a lo comentado por Rodrigo (Hernández)”, centrocampista del Manchester City de la Premier League de Inglaterra, “sobre ir a una huelga” de futbolistas como un modo de protestar por un calendario demasiado abastecido de partidos, ya que “es el momento de decir basta ya para ampliarlo con más partidos”.

LaLiga no tiene pensado aceptar en lo absoluto “reducción de las competiciones nacionales de 20 clubes como quiere la FIFA”, ya que “se crean más competiciones para los clubes que más recaudan. Se está haciendo todo al revés. No se reparte la riqueza convenientemente. Las nuevas competiciones no generan más ingresos audiovisuales”, aseveró Tebas.

La lucha contra la piratería es un hecho

En este sentido, Javier Tebas admitió sin problema alguno “luchar contra la piratería es uno de los grandes retos de la industria del fútbol”, que, hoy en día, no sabe “cómo atajar el problema sin conocer los actores que intervienen”, aunque aseguró que “Google es el principal causante de la piratería”.

De acuerdo con los cálculos de LaLiga, “este fenómeno” propicia “una pérdida de 600 millones al fútbol” ya que a “uno de cada tres consumidores, no paga” y en países como Argentina esta tasa llega a ascender hasta el 60%, por lo que espera que “las autoridades se tomen esto en serio” porque “Google no tiene interés en solucionar el problema: si colaborase” la compañía estadounidense, “la piratería disminuiría en un 80%”, precisó.

