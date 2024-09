Rosalía se molesta cuando un fan intenta abrazarla por la cintura (VIDEO)

Rosalía es una artista que siempre convive con sus fans, reparte autógrafos y hasta posa para selfies, pero ella recientemente pasó por un momento incómodo que fue expuesto en las redes sociales. Un fan quiso tomarse una foto con la cantante, pero también abrazarla por la cintura.

El clip (que ya se ha hecho viral) muestra a Rosalía a su llegada a la boda de la modelo Karen Elson, sonriente y usando un vestido negro. El hombre (con gorra y camisa a cuadros) la toma por la cintura, y ella le retira la mano; él insiste, pero ella, muy decidida, se impone, sin ocultar su molestia.

El video ha generado muchos comentarios, como: “Tiene razón, a mí no me gusta darle ese tipo de confianza a ningún hombre,,, a menos q sea mi pareja”, “Es que deben respetar” y “Lo que piensen todos no importa, si a ella le incomoda es suficiente para no hacerlo”. Hasta el momento Rosalía no ha hecho comentarios sobre el momento que pasó.

Rosalía no ha dado a conocer la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, pero al parecer éste ya está terminado; hace algunos días la cantante obtuvo más de 749,000 likes en Instagram por unas fotos en las que aparece posando en al calle, después de haber comprado una baguette.

