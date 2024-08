Rosalía reacciona ante los rumores acerca de que no se baña

Rosalía siempre impacta en los eventos a los que acude, y algo característico de ella es su larga cabellera, que luce en peinados de los más variados estilos. Sin embargo, internautas generaron el rumor de que no se bañaba, por lo que la cantante reaccionó a esas críticas.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram la artista dijo: “Por cierto, la gente siempre me dice, porque tengo el pelo rizado, me dicen: ‘No te duchas, no te duchas’. Mira, yo me ducho un montón, y no me gusta que me digais esto. Se dijo, se tuvo que decir. Mira mi raíz, siempre impoluta, impoluta”.

Rosalía explicó por qué su cabello se ve así: “Se tenía que decir y se dijo. Sólo porque tengo el pelo rizado. Es que la gente con pelo rizado, si no te haces tratamientos todo el día y lo tienes natural no se te ve el pelo ahí perfecto todo el rato. Yo no me tiro muchas cosas al pelo porque quiero tenerlo largo así, cariño. ¿Entiendes?”

Durante ese mismo en vivo Rosalía dio a conocer un fragmento de una de las canciones que incluirá en su próximo álbum. Ella se mostró muy feliz, pero se sorprendió cuando comenzó a sonar otro track que prefirió no reproducir. La cantante de 31 años no lanza un disco desde la primavera de 2022, cuando Motomami acaparó los charts a nivel mundial, generando muchos sencillos de éxito.

A Rosalía también le gusta hacer colaboraciones con otros artistas, e informó que la noche del 15 de agosto se estrenará el sencillo “New Woman”, un dueto con la cantante tailandesa Lisa, del grupo Blackpink. Es tan sólo uno de los varios proyectos que conforman su regreso a la escena musical este año.

