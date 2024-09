Anthony Martial ocupó el lugar de Rodolfo Pizarro en el AEK de Atenas de Matías Almeyda

Días después de la salida de Rodolfo Pizarro rumbo al Mazatlán FC de la Liga MX, el AEK de Atenas, que dirige Matías Almeyda y donde milita el mexicano Orbelín Pineda, cubrió la baja y anunció la llegada de una estrella internacional: Anthony Martial.

El campeón de la Liga de Naciones de la UEFA con Francia en el 2021 llega al club griego con el objetivo de reforzar su línea ofensiva donde hará un tridente con el argentino Erik Lamela y el haitiano Frantzdy Pierrot, entre otros.

Martial llega como agente libre, después de que finalizara su contrato el verano pasado con el Manchester United, equipo con el que disputó las dos temporadas anteriores.

A través de sus redes sociales, el conjunto griego ya le dio la bienvenida al jugador que ganó 6 títulos con los Red Devils, incluyendo una UEFA Europa League, e invitaron a sus seguidores a recibirlo en el aeropuerto a su llegada a Atenas.

Rodolfo Pizarro se arrepintió de ir a Grecia

En la otra cara de la moneda, el jugador mexicano que no entró en los planes del AEK y concretó su regreso a la Liga MX declaró tras su llegada a México que la de ir al fútbol griego fue una muy mala decisión, a pesar de que tuvo algunas ventajas.

“Una experiencia, una buena experiencia el haber ido y poder jugar en Europa, unos partidos ahí importantes, pero en la cuestión sobre decir si buena o mala, diría que ha sido la peor decisión que he tomado porque la verdad no pude hacer lo que más me gusta”, dijo Rodolfo Pizarro en entrevista para Azteca Deportes.

“Si la tuviera que volver a tomar, no la hubiera tomado sabiendo las cosas que iban a pasar; pero son cuestiones de la vida y las que te hacen valorar las cosas, y ahora estoy contento de llegar acá (Mazatlán FC)”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Rodolfo Pizarro regresa a la Liga MX de la mano del Mazatlán

· Rodolfo Pizarro y Vucetich, ¿cómo le fue con el Rey Midas?

· Los penales matan las ilusiones de Mazatlán en la Leagues Cup al caer con Philadelphia Union 4-3