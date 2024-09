Cristian Castro admite que le ha costado ser adulto

Hace más de un mes, Cristian Castro sorprendió a sus seguidores al anunciar que había retomado su relación con Mariela Sánchez. Desde entonces, el cantante se ha mostrado más abierto que nunca, compartiendo detalles tanto de su vida profesional como personal. Su reciente regreso a México para celebrar las fiestas patrias, donde ofreció un concierto en Mexicali, fue la ocasión perfecta para una íntima entrevista en el programa Ventaneando.

Durante la entrevista, Cristian habló sobre su infancia, un tema que siempre le ha tocado el corazón. A sus 49 años, el cantante reflexionó sobre su niñez, recordando momentos felices y admitiendo que, en ocasiones, aún siente que no ha logrado dejar atrás ciertas actitudes infantiles. “Gracias por este regalo, me gusta mucho. Mi niñez fue mi mejor momento, me ha costado mucho ser adulto, me duele no poder crecer”, confesó.

El intérprete de “No podrás” reveló que su inseguridad se ha manifestado en sus relaciones. Aceptó que, a menudo, su comportamiento es celoso y posesivo, algo que reconoce haber heredado de su relación con su madre. “Soy muy niño, sigo con esas inseguridades de chico. Soy celoso, tóxico, como era con mi mamá”, compartió.

El reportero del programa mostró al cantante una serie de fotografías de su infancia, incluyendo una conmovedora imagen con su padre, Manuel “El Loco” Valdés, quien falleció en agosto de 2020. Cristian reflexionó sobre su relación con él, expresando su deseo de haber tenido más tiempo juntos. “Me hubiera encantado tenerlo más tiempo. Le agradezco a él que me dio muchas alegrías”, recordó con nostalgia, mencionando los momentos que compartieron viendo partidos de fútbol.

Finalmente, una de las imágenes que más le conmovió fue la de su abuela materna, doña Socorro Castro, quien también falleció en 2020. “Ella es la verdadera madre de la familia Castro, es todo”, dijo emocionado, dejando entrever el profundo amor y admiración que siente por su abuela.

Cristian Castro continúa navegando por sus emociones mientras reconstruye su vida amorosa y se reconecta con su familia. Su vulnerabilidad y apertura lo han acercado aún más a sus fans, quienes lo apoyan en cada paso de su trayectoria.

