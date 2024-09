Erik Bazinyan quiere noquear Munguía para pelear con Canelo

Erik Bazinyan aseguró que su objetivo es noquear a Jaime Munguía este viernes 20 de septiembre en Arizona para pedir una oportunidad con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano.

En una entrevista con BoxingScene, Bazinyan expresó que está feliz por haber recibido esta gran oportunidad de enfrentar a un peleador de experiencia como Munguía, pero señaló que el mexicano es vencible por su estilo.

“Mi objetivo es noquear a Munguía y decir: ‘Que venga Canelo’. Si el nocaut se produce, será una gran declaración. Es hora de hacer solo las peleas más importantes a partir de ahora. Estoy muy emocionado. Es la mejor oportunidad que he tenido en mi carrera. He recibido muchas ofertas antes, pero era joven. Ahora tengo 29 años. Soy maduro física y mentalmente. Estoy listo. Es ahora o nunca”, dijo.

Canelo Álvarez es campeón unificado de peso supermediano. Crédito: John Locher | AP

“Munguía jugó muy bien contra Canelo. Hizo lo que pudo. Es un tipo muy duro. Tiene un buen mentón. Pero es vencible. Recibe muchos golpes. Voy a aprovechar mis golpes y lo sorprenderé. No creo que sea lo más inteligente (entrar en una guerra) porque él tiene más experiencia. Ese es su estilo. Él simplemente pelea. No se mueve. Tengo que ser inteligente. Puedo pelear. Puedo boxear. No soy un peleador de un solo sentido. Así que no va a ser fácil hacer algo y vencerme”, agregó.

El ganador de este combate podría acercarse a disputar los títulos con Canelo Álvarez, pero no de manera inmediata. El tapatío venció a Edgar Berlanga en su última pelea y por ahora se tomará un descanso.

El canadiense viene de empatar con Shakeel Phinn y mantener su récord invicto después de disputar 10 rounds en Montreal, Canadá, el pasado 2 de mayo. En cambio, Jaime Munguía protagonizó una pelea histórica con Canelo Álvarez, ya que dos mexicanos por primera vez disputaron los cuatro cinturones también el pasado mes de mayo.

Aunque Munguía comenzó dominando al tapatío en los tres primeros asaltos, en el cuarto fue derribado con un uppercut y el campeón le propinó la primera derrota de su carrera al nativo de Tijuana por decisión unánime.

Jaime Munguía y Erik Bazinyan en la conferencia de prensa final antes de la pelea. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Erik Bazinyan, de 29 años, buscará una nueva victoria ante el mexicano. El peleador armenio nacionalizado canadiense tiene marca inmaculada de 32 triunfos, 23 por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jaime Munguía, de 27 años, por primera vez en su carrera experimentó lo que es ser derrotado y admitió que se sintió muy mal. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y un revés.

