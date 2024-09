Inmigrantes con Green Card tendrán asesoría gratuita para lograr la ciudadanía

En un esfuerzo conjunto, varias organizaciones civiles, incluida la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), orientarán en forma física y virtual a los inmigrantes con Green Card que quieran la ciudadanía, pero tengan dudas del proceso legal y el costo.

En un evento a nivel nacional el 21 de septiembre, AILA se une al Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA), Citizenshipworks (de Pro Bono Net) y la Campaña de Nuevos Estadounidenses (NAC), para ofrecer asesoría legal.

“El 21 de septiembre, el Fondo Educativo NALEO, junto con miembros de AILA, dirigirá un servicio de detección de elegibilidad para la ciudadanía estadounidense bilingüe (inglés y español) a nivel nacional para verificar la elegibilidad de las personas que preguntan para la naturalización, responder preguntas sobre cómo presentar su solicitud y registrar a los solicitantes interesados ​​en un taller de ciudadanía en su área”, indicó NALEO.

Los inmigrantes con Residencia Legal Permanente o Green Card pueden llamar al 1-888-839-8682 el 21 de septiembre de las 7:00 a.m. a 3:00 p. m. (PST), de las 9:00 a.m. a las 5:00 p. m. (CST) y de las 10:00 a.m. a las 6:00 p.m. (EST), para ser atendidos por expertos en el proceso migratorio.

Las personas serán cuestionadas sobre su historial migratorio, para ser evaluados para determinar su elegibilidad de obtener la ciudadanía y presentar la solicitud correspondiente ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Los miembros de AILA de todo el país se reúnen para esta serie necesaria de eventos y clínicas, porque al ofrecer su experiencia legal y trabajar con socios comunitarios y nacionales, nuestro impacto se magnifica mucho más allá de lo que un abogado individual puede hacer”, dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA. “Ayudar a los solicitantes calificados a dar esos últimos pasos hacia la seguridad y protección de la ciudadanía estadounidense es un acto muy positivo”.

En la jornada participan abogados, afiliados, estudiantes de derecho, asistentes legales, intérpretes y activistas comunitarios con experiencia en asuntos migratorios, quienes ofrecerán asistencia gratuita para revisar y completar formularios que se ingresan ante USCIS.

“La naturalización sigue siendo una de las formas más profundas de remodelar y mejorar las vidas de los inmigrantes que viven en los EE. UU.”, dijo el director ejecutivo del Fondo Educativo NALEO, Arturo Vargas. “Con el derecho a votar, la capacidad de viajar con facilidad con un pasaporte estadounidense y las oportunidades de empleo ampliadas, los residentes permanentes legales que han contribuido a la economía de la nación y han establecido raíces para ellos mismos y sus familias deberían considerar dar el siguiente paso y solicitar la ciudadanía estadounidense”.

Rodrigo Camarena, Director de Justicia Lab, reconoció que para muchas personas obtener la ciudadanía puede ser “costoso” o “difícil”, pero señaló que no debería serlo.

“Con el formulario de solicitud en línea de Citizenshipworks, solicitar la naturalización ahora es seguro y sencillo”, expresó.

Citizenshipworks es una herramienta en línea creada en 2011 por Justicia Lab, en distintos idiomas, para ayudar a las personas con Green Card a determinar su elegibilidad para la ciudadanía estadounidense.

“A medida que la nueva población estadounidense aumenta rápidamente, se nos recuerda que la ciudadanía es más que un estatus legal: es un compromiso para reforzar nuestra democracia y construir una nación más inclusiva y vibrante”, consideró Nicole Melaku, directora ejecutiva NPNA.

Se estima que hay todavía cerca de nueve millones de inmigrantes con Green Card que pueden obtener la ciudadanía, según NPNA.

“Con el apoyo de nuestra red de más de 200 socios, nos dedicamos a hacer que el proceso de naturalización sea más accesible para los casi 9 millones de personas elegibles”, destacó Lucía Martel-Dow, directora de la Campaña Nuevos Estadounidenses.

Cómo recibir la asesoría para la ciudadanía

Las personas con Green Card deben llamar por teléfono este sábado 21 de septiembre.

– Marcar el 1-888-839-8682 de las 7:00 a.m. a 3:00 p. m. (PST), de las 9:00 a.m. a las 5:00 p. m. (CST) y de las 10:00 a.m. a las 6:00 p.m. (EST).

– También pueden ingresar a la aplicación Citizenshipworks (en español).

