La nueva función de Google Calendar te ayudará a no olvidarte ningún cumpleaños

Google ha introducido una nueva función en su aplicación de Calendar para Android que permitirá a los usuarios agregar cumpleaños de manera manual. Esta actualización busca mejorar la personalización y gestión de eventos importantes, sobre todo aquellos que no están vinculados a contactos sincronizados o perfiles de Google.

Hasta ahora, la integración de cumpleaños en Google Calendar dependía exclusivamente de los datos asociados a los contactos de Google, lo cual presentaba limitaciones para quienes deseaban llevar un control más detallado de estas fechas importantes.

Esta nueva función promete ofrecer mayor flexibilidad, dándole a los usuarios la posibilidad de organizar recordatorios y alertas para los cumpleaños de amigos, familiares y conocidos, sin importar si están conectados a su cuenta de Google o no.

¿Cómo funcionará la nueva función de Google Calendar?

Con la actualización de la app de Calendar, los usuarios podrán añadir fechas de cumpleaños de forma manual, algo que hasta ahora no era posible en la plataforma. Para usar esta nueva herramienta, los usuarios tendrán que abrir la aplicación, dirigirse al calendario, y seleccionar una fecha específica. Desde allí, podrán añadir un evento del tipo “cumpleaños”.

Esta funcionalidad simplifica la gestión, ya que no es necesario que las personas estén en la lista de contactos del usuario ni que se sincronicen automáticamente con su cuenta de Google.

Una vez añadidos manualmente, estos cumpleaños aparecerán en el calendario, con opciones para recibir recordatorios personalizados, ya sea el mismo día o con días de antelación. Además, los usuarios tendrán la posibilidad de repetir automáticamente los cumpleaños año tras año, algo que hará que los eventos sean recurrentes de manera automática, evitando la necesidad de volver a ingresarlos cada vez.

Otro detalle interesante es que los cumpleaños añadidos manualmente no afectarán la sincronización con otros dispositivos o cuentas. Esto significa que, aunque los usuarios accedan a Google Calendar desde diferentes plataformas, los cumpleaños agregados manualmente no se verán alterados. Esto es especialmente útil para quienes prefieren tener un control más preciso de sus eventos y no dependen de la integración automática con los contactos.

Todo lo que los usuarios deben saber sobre esta actualización

La llegada de esta función representa un cambio significativo en la forma en que los usuarios pueden gestionar las fechas importantes en Google Calendar. Esta actualización también busca eliminar una de las quejas más comunes entre los usuarios de Android, quienes desde hace tiempo han solicitado una opción más flexible para agregar cumpleaños.

Hasta ahora, la única manera de hacer que un cumpleaños apareciera en Google Calendar era tener a la persona en la lista de contactos, algo que no siempre era conveniente. Con la nueva función, las personas podrán evitar depender de contactos sincronizados y añadir manualmente cualquier cumpleaños que deseen recordar, ya sea de personas que no estén en su libreta de direcciones o incluso de figuras públicas o eventos especiales.

Otra ventaja es que esta función mejorará la organización de aquellos usuarios que tienen varios calendarios o que desean mantener una separación entre sus eventos laborales y personales. Al poder agregar cumpleaños de manera manual, podrán gestionar de forma más eficiente qué calendarios se utilizarán para los recordatorios de cumpleaños y en cuáles no.

En cuanto a la disponibilidad, la actualización estará llegando de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas para los usuarios de la aplicación de Google Calendar en Android. No obstante, aún no se ha mencionado si esta función estará disponible en otras plataformas, como la versión web o en iOS.

