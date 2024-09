Los primeros votos de las elecciones de 2024 se emitirán el viernes

El día de las elecciones presidenciales de 2024 será dentro de siete semanas, pero decenas de millones de votantes no esperarán tanto para ejercer su derecho al voto.

Cinco estados tienen previsto comenzar a votar en persona por adelantado en septiembre: Pensilvania (debía ser 16 de septiembre pero las boletas no estarán listas aún), Minnesota (20 de septiembre), Virginia (20 de septiembre), Vermont (21 de septiembre) e Illinois (26 de septiembre).

Otros estados tienen diferentes plazos para los dos métodos de votación anticipada, por correo y en persona.

California y Nebraska comenzarán a ofrecer votación anticipada a partir del 7 de octubre, y las urnas de Wyoming se abrirán el 8 de octubre.

Por ejemplo, Carolina del Norte, que debía ser el primer estado en ofrecer el voto anticipado, no comenzará a votar en persona hasta mediados de octubre y Michigan será el último estado clave en comenzar a votar en persona por adelantado, poco más de una semana antes del día de las elecciones.

Alabama, Mississippi y New Hampshire son los únicos estados que no ofrecen votación anticipada en persona, solamente autorizan el envío de las boletas de voto por correo.

Empleados recogen y procesan boletas de voto por correo para las elecciones de 2022 en el Departamento de Elecciones del condado de Miami-Dade.. Crédito: Lynne Sladky | AP

La ley federal exige que las papeletas de voto por correo para los votantes en el extranjero y los militares se envíen por correo 45 días antes de las elecciones, el 21 de septiembre.

Los votantes pueden votar en persona el día de la elección en su lugar de votación designado y pueden votar anticipadamente, ya sea en persona o por correo, en muchos estados.

Puede consultar un calendario en inglés de los estados con voto anticipado aquí.

Se recomienda que vuelva a consultar con la oficina electoral de su estado antes de votar, para comprobar si hay cambios recientes en la votación anticipada.

Por qué demora el voto anticipado en Pensilvania

Pensilvania tiene una opción de votación similar a lo que otros estados llaman votación anticipada en persona (que suele ofrecerse en los lugares de votación anticipada más convenientes), pero no es exactamente lo mismo y no estará disponible la semana que viene porque las boletas para votar no estarán impresas aún.

Pensilvania se refiere a esta opción como votación en persona por correo, y se supone que estará disponible antes del día de las elecciones. Con esta opción, los votantes pueden visitar la oficina electoral de su condado, solicitar una papeleta por correo, completarla y devolverla en el lugar.

El 16 de septiembre es el día en que los condados deben comenzar a procesar las solicitudes de papeletas por correo (los formularios para solicitar una papeleta por correo).

Si las papeletas estuvieran listas ese día, entonces teóricamente los votantes podrían solicitar una y devolverla en una sola visita a la oficina del condado.

Pero las papeletas no estarán disponibles para el 16 de septiembre.

Eso se debe a que la finalización de las papeletas para las elecciones de noviembre se está retrasando actualmente por los casos ante la Corte Suprema de Pensilvania que tratan sobre el acceso de candidatos de terceros partidos a la boleta electoral del estado.

Esos desafíos deben resolverse antes de que el Secretario de la Commonwealth pueda certificar la lista de candidatos y los condados puedan imprimir las papeletas.

El Departamento de Estado de Pensilvania ha creado una página web en la que los votantes pueden hacer un seguimiento de los casos de acceso a las papeletas por parte de terceros que están retrasando las votaciones.

Los votantes de Pensilvania deben consultar con la oficina electoral de su condado para obtener información actualizada sobre cuándo estarán disponibles las papeletaso.

