SEIU anuncia campaña de anuncios dirigida a promover el voto de los trabajadores

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) lanzó un programa de medios pagos de siete cifras para apoyar a los candidatos demócratas Kamala Harris y Tim Walz y a los candidatos al Senado y a la gobernación que defienden políticas favorables a los trabajadores en nueve estados clave en las elecciones de 2024: Arizona, Georgia, Michigan, Montana, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Wisconsin.

La campaña titulada “La elección de los trabajadores”, incluirá anuncios en siete idiomas en los que miembros del sindicato SEIU hablan sobre la importancia de las elecciones de 2024 para los trabajadores.

La campaña habla directamente de los problemas económicos que son fundamentales para esta elección: precios, salarios y una visión de un futuro que funcione para todos. La campaña promoverá sus anuncios en inglés, español, tagalo, chino, vietnamita y otros idiomas.

La multimillonaria inversión de SEIU para promover el voto de los trabajadores, trasmitirá los anuncios electorales pagados en televisión, servicios de ‘streaming’ y en medios de transmisión en español. Los anuncios presentan a miembros de SEIU de todo el país contando sus historias personales y por qué están entusiasmados por elegir a la vicepresidenta Kamala Harris y al gobernador Tim Walz.

El primer anuncio incluye el anuncio de 30 segundos “It’s Okay to Hope Again” (“Está bien volver a tener esperanza”)

Y también los anuncios de 15 segundos “Extreme Heat” (“Calor extremo”) en inglés y español.

“He sido trabajadora de la salud durante más de 30 años y votante y miembro de sindicatos durante el mismo tiempo. No solo estoy emocionada de votar por Kamala Harris, también estoy muy ansiosa por continuar nuestro trabajo para elegir líderes pro-trabajadores y pro-sindicatos en todo el país”, dijo Madeline Vazquez, coordinadora de la Unidad de Salud en Pensilvania. “Esta es nuestra elección y estamos más unidos que nunca”.

Una inversión de $200 millones de dólares en el voto de los trabajadores

Esta inversión forma parte de una estrategia de $200 millones de dólares para involucrar a los miembros del sindicato y a 6 millones de votantes de la clase trabajadora en las comunidades de minorías, como los latinos, afroamericanos, afroasiáticos y otros, en los estados en disputa.

El sindicato continuará con su estrategia a largo plazo para llegar hasta los votantes que tienen menos probabilidades de ejercer su derecho al voto o que nunca han votado.

Este trabajo aumentó la participación en un 27% en 2022 entre los votantes a los que llegó la coalición sindical.

El programa de medios pagos de SEIU se suma a su sólida operación de visitas puerta a puerta. El sindicato ha estado sobre el terreno en estados clave desde septiembre de 2023, con activistas que involucran a los votantes en conversaciones sobre los temas que más afectan sus vidas.

SEIU ha llegado así a 3.4 millones de votantes en lo que va de este ciclo.

“Estamos hablando con millones de votantes y nos dicen lo mismo: están hartos de sobrevivir mientras las corporaciones se llenan los bolsillos”, dijo Rocio Sáenz, vicepresidenta ejecutiva de SEIU. “Los salarios bajos y los costos de salud y vivienda que se disparan no son solo accidentes, son impulsados ​​por la avaricia corporativa. Los votantes están hartos y exigen líderes que luchen contra esta ‘greedflation’. Ya basta, ya es suficiente”.

