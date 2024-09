Daniella Navarro llegará al altar con un amor del pasado

De manera sorpresiva y con una emotiva publicación, la actriz venezolana Daniella Navarro reveló a su comunidad digital que su corazón ya tiene dueño y, de paso, llegará al altar junto a él muy pronto. ¿De quién se trata? Aquí te contamos lo que se sabe.

Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la ex participante de “La Casa de los Famosos 2” colocó una fotografía que la deja ver muy sonriente mientras abraza a su ahora prometido, a quien ocultó con un emoji para mantener su identidad en secreto.

El detalle que más llamó la atención del público fue el flamante anillo de compromiso que lució en su mano izquierda y que atesoró mediante un emotivo mensaje con el que acompañó el posteo.

“Se acabó la espera más de 10 años visualizándonos… Si para el resto de nuestras vidas o hasta que papá Dios quiera“, comenzó Navarro su reflexión. “Les comparto mi felicidad, mis mariposas en la panza y sé que quieren saber quién es y prometo compartirles cada detalle pronto”, añadió.

Asimismo, la influencer confesó que por el momento espera disfrutar de esta nueva etapa en su vida sin comprometerla con dimes y diretes: “Estos meses decidí vivirlos en plenitud junto a mi familia, pero ustedes son parte de mi vida, y pronto les presento al hombre que he querido durante muchos años y por fin se nos hizo“.

Bajo esta misma tesitura, Daniella Navarro reconoció que si bien ambos han dado varias oportunidades al amor con otras parejas, siempre mantuvieron la esperanza de retomar su historia: “Cada uno vivió lo que le tocaba vivir para hoy estar listos el uno para el otro, cielo mío”, apuntó.

Como resultado de su hazaña, la sección de comentarios bajo el post se llenó de mensajes de cariño por parte de sus fanáticos de ‘hueso colorado’, como por ejemplo: “Que felicidad amiga hermosa!!! Te lo mereces demasiadoooo”, “Te felicito. Me hace muy feliz ver esto”, “Aunque no sepamos quién es, debemos apoyar, no juzgar” y “Te mereces lo mejor del mundo”.