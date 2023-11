Daniella Navarro y su hija son hospitalizadas de emergencia; la actriz revela la causa

Desde su participación en el reality “La Casa de los Famosos 2”, Daniella Navarro ha hecho todo lo posible por mantenerse conectada a su público a través de redes sociales. Es así como sus millones de seguidores se enteraron sobre la hospitalización que su hija Uguiella y ella vivieron hace unos días.

A través de sus historias de Instagram, la actriz se sinceró sobre el susto al que se enfrentó y del que poco a poco van superando gracias a la buena actitud que la pequeña ha mostrado a pesar de su corta edad.

“Mi niña valiente, mi power girl, mi bebé grande, la más valiente de todas. Seguimos hospitalizadas gente linda, pero ella con la mejor actitud de todas. Ella es una maestra, campeona, la más valiente y anda de súper buen humor“, escribió Navarro para acompañar un video en el que se le ve desde la habitación de hospital.

Dentro de su mensaje, Daniella Navarro contó que si bien el motivo de su ingreso tuvo un motivo, la estancia se alargó debido a otro padecimiento; eso sí, prefirió reservarse el diagnóstico.

“Llegamos por algo, nos sacaron en ambulancia por otro y al llegar al hospital de niños pues se encontraron con otra cosa más”, informó la histrionisa a su comunidad digital.

Sin embargo, la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos y su hija se mantienen con mente positiva y la mejor actitud: “Ella me dice ‘mami estamos en un hotel 5 estrellas de vacaciones’ y le digo: ‘Sí mi hermosa’. Ya no sabemos a qué más jugar, qué cuento inventar”, dijo para finalizar su mensaje.

