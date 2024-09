Apagar el router de tu casa cuando vas a salir podría ser una muy mala decisión

Es común que algunas personas piensen que apagar el router durante la noche o al salir de casa es una buena idea. La lógica detrás de esta práctica es ahorrar energía, prevenir posibles ataques cibernéticos y prolongar la vida útil del dispositivo.

Sin embargo, esta estrategia puede tener más contras que pros. De hecho, apagar el router cada vez que sales de casa podría resultar en problemas que afectan tanto la conectividad como la funcionalidad de otros dispositivos en tu hogar.

Problemas al apagar el router

Uno de los primeros inconvenientes al apagar el router es que interrumpes la conexión de todos los dispositivos inteligentes que dependen de la red Wi-Fi para funcionar. En la actualidad, es común que las casas estén equipadas con cámaras de seguridad, sistemas de alarma, bombillas inteligentes y otros dispositivos que necesitan una conexión constante para operar correctamente. Al apagar el router, estos aparatos pierden su conexión y, en consecuencia, pueden dejar de cumplir sus funciones principales.

Por ejemplo, si tienes cámaras de seguridad en casa, apagar el router cuando sales puede dejar tu hogar sin protección, lo que podría ser una amenaza en términos de seguridad. Asimismo, dispositivos como cerraduras inteligentes, termostatos y sistemas de riego automatizados dependen de la conectividad a internet para su correcta operación. Un apagón en la red no solo afecta la funcionalidad de estos aparatos, sino que puede interferir con su capacidad para sincronizarse o actualizarse cuando sea necesario.

Desventajas de cortar la conexión constantemente

Otro punto en contra de apagar el router constantemente es el impacto que puede tener en la estabilidad de la conexión a internet. Al reiniciar el router con frecuencia, la red puede experimentar problemas de estabilidad.

Los proveedores de servicios de internet (ISP) a menudo asignan direcciones IP dinámicas que cambian cada vez que el router se apaga y se vuelve a encender. Este cambio constante de IP puede provocar que algunos servicios en línea detecten la red como inestable, lo que puede generar dificultades de conexión o incluso bloquear el acceso a ciertos sitios web o plataformas.

Además, algunos routers tienen un tiempo de reinicio que puede demorar varios minutos, lo que puede resultar frustrante cuando necesitas volver a conectarte rápidamente. Si bien puede parecer un problema menor, este tipo de inconvenientes pueden acumularse y resultar en una experiencia de usuario mucho menos fluida.

Actualizaciones automáticas y dispositivos conectados

Otra razón para no apagar el router cuando no estás en casa es que muchos dispositivos electrónicos realizan actualizaciones automáticas de software durante la noche o cuando no los estás usando activamente. Estas actualizaciones son esenciales para mantener el funcionamiento óptimo de los aparatos, así como para garantizar su seguridad. Al cortar la conexión a internet, estás impidiendo que estos dispositivos se mantengan actualizados, lo que podría derivar en problemas de seguridad o fallos en su funcionamiento.

Por otro lado, las plataformas de entretenimiento, como las consolas de videojuegos o los sistemas de streaming, también suelen realizar descargas de actualizaciones o contenido adicional mientras no están en uso. Apagar el router interfiere con este proceso, lo que podría retrasar la disponibilidad de nuevas funciones o provocar errores en el sistema.

¿Es realmente un ahorro de energía?

Otro de los motivos más comunes para apagar el router es el supuesto ahorro de energía. Si bien es cierto que un router consume electricidad de manera constante, el consumo es relativamente bajo en comparación con otros dispositivos electrónicos.

Apagar el router durante unas horas al día no representa un ahorro significativo en la factura de luz, y el desgaste que se genera al apagar y encender el equipo frecuentemente podría reducir su vida útil, lo que podría resultar en costos de reemplazo a largo plazo.

Además, algunos routers modernos están diseñados para ser eficientes en términos de consumo energético. Dejar el dispositivo encendido durante la noche o cuando no estás en casa probablemente no genere un aumento notable en tu consumo de energía mensual.

Vulnerabilidades de seguridad

Si bien apagar el router puede parecer una medida preventiva contra ataques cibernéticos, en realidad podría ser contraproducente. Los routers modernos cuentan con sistemas de seguridad avanzados, como firewalls y cifrados, que protegen tu red de posibles intrusiones. De hecho, muchos routers reciben actualizaciones de firmware que refuerzan su seguridad. Al apagar el dispositivo, puedes estar impidiendo que reciba estas actualizaciones, lo que podría dejar tu red vulnerable a ataques cuando vuelvas a encenderlo.

Además, el simple hecho de desconectar el router no es una protección completa contra ciberataques. La mejor manera de proteger tu red es asegurarte de que tu router esté configurado correctamente, con contraseñas seguras, y que cuente con la última versión de su firmware.

